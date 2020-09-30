Tunceli'de, 5. kattaki evinin penceresinden düşerek ağır yaralanan 4 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede fenalaşınca, askeri helikopterle Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.
Atatürk Mahallesi'ndeki evinin penceresinden dengesini kaybederek düşen minik Aras Aydemir'in yakınları, 112 Acil Servis'ten yardım istedi.
İhbar üzerine olay yerine giderek müdahale eden ilkyardım ekibi, 4 yaşındaki Aras'ı, Tunceli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Burada durumu ağırlaşan çocuk, askeri helikopterle Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.
Hastanede tedavi altına alınan çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 19:13 - Kaynak: AA
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