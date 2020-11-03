Son dakika haber! Tunceli'de Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi'ne yoğun ilgi - Son Dakika

Son dakika haber! Tunceli'de Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi'ne yoğun ilgi

03.11.2020 14:13
Son dakika haber! Tunceli'de Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi'ne yoğun ilgi, System.String[]

Son dakika gelişmesine göre KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı projesi kapsamında oluşturulan ve Çanakkale Savaşları'ndan kalma objelerin yer aldığı Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, Tunceli'de yoğun ilgi gördü.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı projesi kapsamında oluşturulan ve Çanakkale Savaşları'ndan kalma objelerin yer aldığı Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, Tunceli'de yoğun ilgi gördü.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'nca oluşturulan Çanakkale Savaşı Mobil Müzesi, kent kent gezmeye devam ediyor. Mobil Müze, Elazığ'dan sonra Tunceli'ye giderek vatandaşların ziyaretine açıldı. Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan Kent Meydanı'nda açılan müzede, Çanakkale Savaşları'ndan kalan materyaller, kıyafetler ve o günleri anlatan fotoğraflar sergileniyor. Aynı zamanda dijital gösterilerin de sunulduğu mobil müzeye vatandaşlar koronavirüse karşı tedbirler kapsamında, 10'ar kişilik gruplar halinde alınıyor. Mobil müzesi, 2 gün boyunca vatandaşların ziyaretine açık kalacak.

'HALKIN İLGİSİ BİZİ MUTLU ETTİ'Tunceli'nin konakladıkları 41'incı kent olduğunu belirten Proje Koordinatörü Engin Karataş, "Müzemizde 7 ayrı vitrinle Çanakkale Savaşı'nı anlatıyoruz. Vitrinin içerisinde savaş sırasında kullanılmış materyaller, belgeseller ve görseller vitrini ile beraber dış seslerle ambiyans bütünlüğü sağlayarak Çanakkale Savaşlarını halkımıza tanıtacağız. Pandemi süreci sebebiyle tüm önlemleri almış bulunmaktayız. İçeriye 10'ar kişilik gruplar halinde alıyoruz. Dezenfektan standı, ateş ölçümü ve maske kontrolü yapıyoruz ve içeride sosyal mesafe kuralı uygulanmaktadır. 2 Temmuz'da al sancağın dalgalandığı her yerde Çanakkale ülküsüyle yola çıkarak 41'inci ilimiz olan Tunceli'ye geldik. Tunceli halkımızın ilgisi çok fazla. Bu da bizi mutlu etti" dedi.'KIYAFETLERİ GÖRÜNCE ÇOK DUYGULANDIM'

Müzeyi çok güzel bulduğunu ve gezerken duygulandığını ifade eden Akın Satı, "Aynı müze askerlik yaptığım yerde de vardı. Çanakkale Merkez Komutanlığı'nın hemen yanındaydı. Orayı da defalarca ziyaret etmiştim. Müzeyi de burada görünce çok mutlu oldum ve çocuğuma alıp gezmeye başladım. Çok duygulandım ve askerlik yaptığımız yerde de her tarafta şehitlerimizin kemikleri vardı. Burada da kıyafetleri görünce çok duygulandım ve yaşananları çocuklarıma anlattım" diye konuştu.


Son dakika haber! Tunceli'de Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi'ne yoğun ilgi
Son dakika haber! Tunceli'de Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi'ne yoğun ilgi
Son dakika haber! Tunceli'de Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi'ne yoğun ilgi
Son dakika haber! Tunceli'de Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi'ne yoğun ilgi
Son dakika haber! Tunceli'de Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi'ne yoğun ilgi
Son dakika haber! Tunceli'de Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi'ne yoğun ilgi
Son dakika haber! Tunceli'de Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi'ne yoğun ilgi
Son dakika haber! Tunceli'de Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi'ne yoğun ilgi
Son dakika haber! Tunceli'de Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi'ne yoğun ilgi

Çanakkale, Tunceli, Turizm, Müze, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Tunceli'de Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi'ne yoğun ilgi - Son Dakika


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