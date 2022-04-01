Son dakika haber: Tunceli'de cinsel istismar olayına ilişkin 8 kişi tutuklandı - Son Dakika

Tunceli'nin Pertek ilçesinde, kız çocuklarına cinsel istismarda bulunulması olayına ilişkin 8 zanlı tutuklandı.
Pertek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki 2 kız çocuğunun "cinsel istismara uğradığı" yönündeki şikayeti değerlendirerek çalışma başlattı.
Polis, olayla ilişkisi olduğu ileri sürülen 8 kişiyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Pertek Adliyesi'ne sevk edilen zanlılar, savcılıkça sorgulandı.
Zanlıların tamamı daha sonra çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA
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