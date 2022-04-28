Son dakika haber | Tunceli'de 'Eren Abluka-7 Operasyonu' başlatıldı - Son Dakika
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Son dakika haber | Tunceli'de 'Eren Abluka-7 Operasyonu' başlatıldı

28.04.2022 09:49
Son dakika haber | Tunceli'de 'Eren Abluka-7 Operasyonu' başlatıldı

Son dakika gündem haberine göre İÇİŞLERİ Bakanlığı, Tunceli'de 622 personelin katılımıyla 'Eren Abluka-7 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu' başlatıldığını açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Tunceli'de 622 personelin katılımıyla 'Eren Abluka-7 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu' başlatıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Tunceli'de Eren Abluka-7 (Tunceli-Buzlutepe) Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu başlatıldı. Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'nca yürütülen operasyonda; jandarma özel harekat, jandarma komando ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 622 personel görev alıyor. Operasyonun 1'inci gününde, Tunceli ili Buzlutepe bölgesinde yapılan arama ve tarama faaliyetinde tespit edilen 5 sığınakta çok sayıda örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 'Abluka Operasyonları'nın, halkın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ettiği belirtildi.


Son dakika haber | Tunceli'de 'Eren Abluka-7 Operasyonu' başlatıldı
Son dakika haber | Tunceli'de 'Eren Abluka-7 Operasyonu' başlatıldı
Son dakika haber | Tunceli'de 'Eren Abluka-7 Operasyonu' başlatıldı
Son dakika haber | Tunceli'de 'Eren Abluka-7 Operasyonu' başlatıldı
Son dakika haber | Tunceli'de 'Eren Abluka-7 Operasyonu' başlatıldı
Son dakika haber | Tunceli'de 'Eren Abluka-7 Operasyonu' başlatıldı
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Uzman Çavuş, Jandarma, Tunceli, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Tunceli'de 'Eren Abluka-7 Operasyonu' başlatıldı - Son Dakika


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