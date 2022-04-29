Son dakika haber | Tunceli'de evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haber | Tunceli'de evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

29.04.2022 10:02
Son dakika haber | Tunceli'de evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Tunceli'nin Pertek ilçesinde, evlerden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Tunceli'nin Pertek ilçesinde, evlerden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların hırsızlıklarla ilgili şikayeti üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, evlere girerek hırsızlık yapan B.E. ve O.Y'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı tutuklandı.

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Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Tunceli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Tunceli'de evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber | Tunceli'de evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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