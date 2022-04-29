Tunceli'nin Pertek ilçesinde, evlerden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların hırsızlıklarla ilgili şikayeti üzerine çalışma başlattı.
Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, evlere girerek hırsızlık yapan B.E. ve O.Y'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı tutuklandı.
Kaynak: AA
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