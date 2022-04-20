Son dakika haber | Tunceli'de jandarma ekiplerine doğal afetlerle mücadele eğitimi verildi - Son Dakika
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Son dakika haber | Tunceli'de jandarma ekiplerine doğal afetlerle mücadele eğitimi verildi

20.04.2022 21:06
Son dakika haber | Tunceli'de jandarma ekiplerine doğal afetlerle mücadele eğitimi verildi

Son dakika habere göre Tunceli'nin Ovacık ilçesinde jandarma personeline doğal afetlerle mücadele eğitimi verildi.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde jandarma personeline doğal afetlerle mücadele eğitimi verildi.

Kentte doğal afetlere karşı farkındalık oluşturmak amacıyla Valilik koordinasyonunda çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda Ovacık Jandarma Komando Tabur Komutanlığında görevli personel, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerinden doğal afetlerle mücadele eğitimi aldı.

Katılımcılar, eğitim sonrası insani yardım, çadır kurulumu ve yangınlara müdahale konularında tatbikat yaptı.

Son dakika haber | Tunceli'de jandarma ekiplerine doğal afetlerle mücadele eğitimi verildi
Son dakika haber | Tunceli'de jandarma ekiplerine doğal afetlerle mücadele eğitimi verildi
Son dakika haber | Tunceli'de jandarma ekiplerine doğal afetlerle mücadele eğitimi verildi
Son dakika haber | Tunceli'de jandarma ekiplerine doğal afetlerle mücadele eğitimi verildi

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Jandarma, Tunceli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Tunceli'de jandarma ekiplerine doğal afetlerle mücadele eğitimi verildi - Son Dakika


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