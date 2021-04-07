Kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında "Mercan Hatıra Ormanı" oluşturuldu - Son Dakika

Tunceli'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde, kadına yönelik şiddetle mücadeleye yönelik başlatılan "Mercan Seferberliği" kapsamında fidan dikimi yapıldı.

İl Orman İşletme Müdürlüğü ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde Atatürk Mahallesi'ndeki bir arazide 262 çam fidanı toprakla buluşturuldu.

Vali Mehmet Ali Özkan, "Mercan Hatıra Ormanı" oluşturulan fidan dikim etkinliğinde gazetecilere yaptığı açıklamada, güzel bir ağaçlandırma programı icra edildiğini belirtti.

Kadına saygı, sevgi ve kadın hakları konusunda duyarlı bir ilde yaşadığını ifade eden Özkan, "Şu ana kadar çok şükür şiddet veya bu yönlü bir olay sebebiyle hiçbir kadınımızın vefatına şahit olmadık. Hakikaten arz ettiğim üzere saygın, saygılı ve kadın haklarına sahip çıkan bir ildeyiz. Bu vesileyle de ilimize, ilimiz insanına şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Etkinliğe, Pertek Kaymakamı Muhammed Emin Nasır, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, İl Sağlık Müdürü Çağdaş Özdemir, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Songül Acar, Orman İşletme Müdürü Özcan Yüksel ve vatandaşlar katıldı.