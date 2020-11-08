Tunceli'de 'Kar ve sonbahar' görsel şölen sundu - Son Dakika

Tunceli'de 'Kar ve sonbahar' görsel şölen sundu

TUNCELİ - Tunceli'de Sonbaharın renkleri ile karlı dağlar, fotoğrafçılar ve doğaseverlere adeta görsel şölen sunmaya başladı.

Kentte başta Munzur Dağları olmak üzere 2 bin rakımının üzerindeki kesimlerde kar yağışı etkili oldu.2 bin rakım altında Sonbahar mevsimi yaşanırken, daha yüksek kesimler de kış karla kendini gösterdi.Sonbahar mevsiminin en güzel yaşandığı yerlerden olan Pülümür İlçesi'ne bağlı Salördek Köyü'nde sonbaharı çeken fotoğraf sanatçıları daha sonra karlı dağların eteğinde bulunan Kocatepe ve Sarıgül köylerinde iki mevsimi bir arada görüntülememin mutluluğunu yaşadı.

Hem sonbahar mevsiminin renk cümbüşünü hem de karlı dağları fotoğraflamak için Pülümür İlçesi'ne gelenlerden Malik Kaya, "Sabah erkenden arkadaşlarla yola çıktık. Şimdi Pülümür bölgesindeyiz. Burada gerçekten güzel görüntüler var. Yüksekler bembeyaz, dağ etekleri de sapsarı. İki rengi aynı anda yaşıyoruz. Bu da bize çok güzel görüntüler veriyor" dedi.

Bölgeye ilk kez geldiğini aktaran Hasret Özcan ise, "Bu taraflara hiç gelmediğim için beni ne tür sürprizlerin beklediğini bilmiyordum. Bu da son derece heyecan vericiydi. Burada çok farklı renk ve açılar var. İlk defa bölgeye gelmenin heyecanını yaşıyorum" diye konuştu.