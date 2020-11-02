Son dakika haber! Tunceli'de koronavirüs nedeniyle 1 köy karantinaya alındı - Son Dakika

Son dakika haber! Tunceli'de koronavirüs nedeniyle 1 köy karantinaya alındı
02.11.2020 15:06
Son dakika habere göre TUNCELİ'nin Ovacık ilçesine bağlı Güneykonak köyü, koronavirüs vakaları görülünce, 14 gün süreyle karantinaya alındı.
TUNCELİ'nin Ovacık
ilçesine bağlı Güneykonak köyü, koronavirüs vakaları görülünce, 14 gün süreyle karantinaya alındı.
Ovacık ilçesine bağlı yaklaşık 100 kişinin yaşadığı Güneykonak köyü, 5 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla, salgının yayılmasını önlemek amacıyla karantinaya alındı. Jandarma tarafından giriş ve çıkışların kontrol altına alındığı köyde, sağlık ekipleri filyasyon çalışması başlattı.
- Tunceli
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