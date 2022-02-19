Üye Girişi
Son dakika haber... Tunceli'de nesli tehlike altındaki vaşağı tüfekle öldüren kişiye ceza kesildi - Son Dakika

Son dakika haber... Tunceli'de nesli tehlike altındaki vaşağı tüfekle öldüren kişiye ceza kesildi

19.02.2022 13:17
Son dakika haber... Tunceli'de nesli tehlike altındaki vaşağı tüfekle öldüren kişiye ceza kesildi

Son dakika haberler... Tunceli'de nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşağı tüfekle öldüren kişiye 16 bin 500 lira ceza uygulandı.

Tunceli'de nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşağı tüfekle öldüren kişiye 16 bin 500 lira ceza uygulandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Tunceli Şubesi ekipleri, Başakçı köyü bölgesinde vaşak avlandığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bölgede geniş çaplı araştırma yapan ekipler, vaşağı tüfekle vuran kişiyi tespit edip yakaladı.

Koruma altındaki hayvanı öldüren kişiye 16 bin 500 lira ceza kesildi.

YORUMLAR
500
Son dakika haber... Tunceli'de nesli tehlike altındaki vaşağı tüfekle öldüren kişiye ceza kesildi Son dakika haber... Tunceli'de nesli tehlike altındaki vaşağı tüfekle öldüren kişiye ceza kesildi Vaşak avcısına 16 bin 500 lira ceza Vaşak avcısına 16 bin 500 lira ceza Tunceli'de oyun oynarken fenalaşan 9 yaşındaki çocuk öldü Tunceli'de oyun oynarken fenalaşan 9 yaşındaki çocuk öldü

Tunceli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Tunceli'de nesli tehlike altındaki vaşağı tüfekle öldüren kişiye ceza kesildi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
13:14 "Zeynep Kasırgası" Avrupa'yı vurdu! Ağaçlar devrildi, çatılar parçalandı, fırtınanın hızı 196 km'ye çıktı: En az 10 ölü var!
13:09 Üzerine güdümlü füze atılan Mehmetçik'in soğukkanlılığı: Kaçmayın sakin olun!
13:06 Süper Lig'de bir veda daha! Hamza Hamzaoğlu istifa etti
13:05 Nişanlısıyla tartıştı ölmek istedi! Babasının silahını kullandı
12:46 Yazın habercisi! Karpuz tezgahlarda ama kilosu el yakıyor: 15 Lira
12:34 Aile yıkıldı: Oğullarının ölümüne neden olan sürücüye sadece 3 yıl ceza verildi
12:32 Amasya'da otomobil tünel girişine çarptı: Anne ve oğlu can verdi
12:31 Nişanlısı ile tartışan 19 yaşındaki genç kız, babasının tabancasıyla kafasına sıktı
11:55 Reuters duyurdu: Ukrayna'nın Donetsk kentinde birden fazla patlama sesi yükseliyor
11:53 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılış tarihi öne çekildi: Erdoğan'ın doğum gününde açılacak!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2022 13:24:58. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haber... Tunceli'de nesli tehlike altındaki vaşağı tüfekle öldüren kişiye ceza kesildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement