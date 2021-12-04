Tunceli'de şehit olan askerin ailesine şehadet haberi verildi - Son Dakika

Bu arada, şehit Mutlu'nun bugün Erdemli'de düzenlenecek cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.

Üzüntü yaşayan aile üyelerini askeri yetkililer ve yakınları teskin etti.

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Üzeri suyla kaplı toprağı kaldıran Türk defineci, bulduğu şeyi kendisi bile anlamadı

İmamoğlu'ndan Halk Ekmek kuyrukları için "mizansen" yorumu yapanlara sert tepki: Siyaset için her şeyi konuşabilecek körlükte insanlar