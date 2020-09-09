Tunceli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimlerini arttıran ekipler, bir kıraathanede oyun oynatan ve sosyal mesafe kuralına uymayan işletme sahibi ile 8 kişiye, toplam 28 bin 350 lira para cezası uyguladı.
Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı her türlü önlemin alındığı belirtildi.
Ekiplerin, vatandaşların sağlığını korumak ve uyarılarda bulunmak için iş yerlerinde aralıksız denetlemeler yaptığı ifade edelin açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Kovid-19 pandemi sürecinde oynanması yasak olan okey, iskambil gibi oyunların bir kıraathanede oynandığının tespit edilmesi üzerine işletme sahibi ile masalarda oyun oynayan 8 vatandaşa sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle 1593 Sayılı Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesine istinaden kişi başı 3 bin 150 lira olmak üzere toplam 28 bin 350 idari para cezası uygulanmıştır."
Açıklamada, salgınla en etkili mücadelenin maske takıp hijyen ve sosyal mesafe kuralına uymaktan geçtiği anımsatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2020 09:49 - Kaynak: AA
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