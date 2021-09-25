Son dakika haber: Tunceli'de teröristlere ait 5 odalı sığınak imha edildi - Son Dakika

TUNCELİ kırsalında, teröristlere yönelik sürdürülen 'Eren-7 Mercan-Munzur' operasyonunda tespit edilen 5 odalı sığınak, güvenlik güçlerince kullanılamaz hale getirildi.

İl Jandarma Komutanlığı'nca Tunceli kırsalında terör örgütü üyelerini etkisiz hale getirmek ve lojistik desteğini bitirmek amacıyla başlatılan 'Eren-7 Mercan-Munzur' operasyonu; jandarma, polis ve güvenlik koruculardan oluşan 1062 kişilik personelle aralıksız devam ediyor. Operasyon kapsamında Pülümür kırsalında terör örgütüne ait, 5 odadan oluşan sığınak tespit edildi. İçinde silah, mühimmat ve yaşam malzemelerinin olduğu sığınak, güvenlik güçlerince kullanılamaz hale getirildi.