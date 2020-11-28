Tunceli'de düzenlenen operasyonda teröristlerce kullanıldığı tespit edilen 1 sığınağın imha edildiği bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent kırsalında PKK ve TKP-ML TİKKO terör örgütlerine yönelik yürütülen operasyon kapsamında bir sığınak tespit etti.
Ekiplerce imha edilen sığınaklarda yapılan aramalarda, 2 AK-47 kaleşnikof piyade tüfeği, 6 AK-47 şarjörü, 238 AK-47 mermisi, 2 el bombası ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.
Açıklamada, terörist unsurların bulunması ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdüğü vurgulandı.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber | Tunceli'de teröristlere ait bir sığınak imha edildi - Son Dakika