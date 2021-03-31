Son dakika haber! Tunceli'de teröristlerin kullandığı 2 mağara imha edildi - Son Dakika

Son dakika haber! Tunceli'de teröristlerin kullandığı 2 mağara imha edildi
31.03.2021 13:08
Son dakika haber: Tunceli'de devam eden Eren-7 Mercan-Munzur operasyonu kapsamında merkez kırsalında 2 mağara imha edildi, mağaralar içeresinde çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.
Tunceli'de devam eden Eren-7 Mercan-Munzur operasyonu kapsamında merkez kırsalında 2 mağara imha edildi, mağaralar içeresinde çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.
Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Eren-7 (Mercan-Munzur) Operasyonu kapsamında, İl Jandarma Komutanlığımızca Tunceli-Merkez Kırsalında bugün 2 mağara imha edilmiştir. İmha edilen mağaralar içerisinde çok miktarda yaşamsal malzeme de ele geçirilmiştir" denildi. - TUNCELİ
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