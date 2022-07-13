Son dakika haber | Tunceli'de teröristlerin kullandığı sığınak imha edildi - Son Dakika
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Son dakika haber | Tunceli'de teröristlerin kullandığı sığınak imha edildi

13.07.2022 15:30
Son dakika haber | Tunceli'de teröristlerin kullandığı sığınak imha edildi

Edinilen son dakika haberine göre TUNCELİ'de 'Eren Abluka-7 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu' operasyonu kapsamında yapılan aramalarda teröristler kullandığı bir sığınağı imha edildi, Bixi makineli tüfek ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

TUNCELİ'de 'Eren Abluka-7 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu' operasyonu  kapsamında yapılan aramalarda teröristler kullandığı bir sığınağı imha edildi, Bixi makineli tüfek ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı'nca 28 Nisan'da başlatılan 'Eren Abluka-7 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu' operasyonu sürüyor. 622 personel ve 40 operasyonel timin aralıksız olarak sürdürdüğü operasyonda Ovacık ilçesi kırsalında  icra edilen arazi taramasında PKK'lı teröristlerin ormanlık ve kayalık alanda kullandığı bir sığınak tespit edildi. Güvenlik güçlerince sığınakta yapılan aramada bir Bixi tüfeği, 297 adet Bixi mühimmatı ve 2 Kalaşnikof şarjörü ele geçirildi.Delil niteliğinde olanların el konulduğu operasyonda bulunan sığınak ise imha edildi.


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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Tunceli'de teröristlerin kullandığı sığınak imha edildi - Son Dakika

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