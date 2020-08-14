Son dakika haber! Tunceli İl Hıfzıssıhha Meclisinden yeni kararlar - Son Dakika

Son dakika haber! Tunceli İl Hıfzıssıhha Meclisinden yeni kararlar

Bir son dakika haberine göre Tunceli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında alınan ek kararını açıkladı.

Son dakika haber! Tunceli İl Hıfzıssıhha Meclisinden yeni kararlar, System.String[]

Tunceli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında alınan ek kararını açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Vali Mehmet Ali Özkan başkanlığında yaptığı toplantıda Kovid-19 kapsamında bazı ek tedbir kararları aldı.

İçerisinde bilardo masası bulunan kafeterya, restoran, kıraathane gibi işletmelerde dahil olmak üzere bilardo salonlarının 13 Ağustos tarihi itibariyle faaliyetlerine başladığı belirtilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Sağlık Bakanlığının ilgili (c) yazısı ekinde yer alan ve güncel hali 'Kovid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'nde yayınlanacak olan 'Kovid-19 Kapsamında Bilardo Salonlarında Alınması Gereken Önlemler' başlıklı bölümde belirtilen tedbirlerin uygulanmasına, Kovid-19 salgınına karşı alınacak tedbirlerin uygulanmasından sorumlu ve denetim ekiplerinin iletişim içinde olacağı işletmenin koronavirüs sorumlusu/sorumlularının görevlendirilmesine, faaliyet yürütecek bilardo salonlarının haftada bir kez denetlenmesine oy birliği ile karar verilmiştir."

Mehmet Ali Özkan, Tunceli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.08.2020 13:05

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Tunceli İl Hıfzıssıhha Meclisinden yeni kararlar - Son Dakika
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