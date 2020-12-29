Kaya odaları turizme kazandırılacak - Son Dakika

Kaya odaları turizme kazandırılacak

29.12.2020 11:33

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde, halk arasında "Derviş Hücreleri" ve "İn Delikleri" olarak bilinen kaya odalar, Fırat Kalkınma Ajansının (FKA) 2020 Yılı Turizm ve Sanayinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında turizme kazandırılacak.

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde, halk arasında "Derviş Hücreleri" ve "İn Delikleri" olarak bilinen kaya odalar, Fırat Kalkınma Ajansının (FKA) 2020 Yılı Turizm ve Sanayinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında turizme kazandırılacak.

Kırklar, Kemerli ve Yılan dağları arasında kurulu Çemişgezek ilçesi, zengin yaban hayatı varlığının yanı sıra tarihi ve kültürel güzellikleriyle de her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turistin uğrak yeri oluyor.

İlçede kalkerli bir dağın yamacında yer alan ve yöre sakinlerince "Derviş Hücreleri" ve "İn Delikleri" olarak bilinen kaya odalar, eşsiz doğası ve tarihi dokusuyla göz alıcı güzellikler sunuyor.

Proje kapsamında Tağar Çayı üzerine yapılacak olan asma köprü ve yürüyüş yolları ile ulaşımı kolaylaşacak kaya odalarının, ayrıca orijinal dokusuna zarar verilmeden iç ve dış düzenlemeleri yapılacak.

Cazibe merkezi haline getirilmesi hedefleniyor

Fırat Kalkınma Ajansının 2020 Yılı Turizm ve Sanayinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında, "Urartu Mağaraları" adıyla turizme kazandırılacak olan kaya odalarının, bölgede cazibe merkezi haline gelmesi hedefleniyor.

Çemişgezek Kaymakamı Mehmet Güder, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçenin tarihi, doğal ve kültürel güzelliklerle göz kamaştırdığını söyledi.

Her yıl çevre il ve ilçelerden çok sayıda vatandaşın ilçeyi ziyaret ettiğini ifade eden Güder, "Bu güzel Çemişgezek ilçemizde göreve başladığım ilk günlerden itibaren, ilçemizin tarihiyle adeta özdeşleşerek halk arasında 'İn Delikleri' olarak bilinen ve bundan 2 bin ila 3 bin yılları öncesinde Urartular döneminde insan eliyle kayaların oyulmasıyla yapılan Urartu Mağaraları'nın ulaşıma, erişime ve aynı zamanda biraz daha bakıma kavuşması için 'Urartu Mağaraları Turizme Açılıyor' projemizi yoğun bir çabayla hazırlayarak Fırat Kalkınma Ajansına teslim ettik." dedi.

Güder, proje için inşaat aşaması başladığında kesinlikle doğal ve tarihi dokuya en ufak bir zarar verilmeyeceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Ahşap konstrüksiyon imalatıyla asma köprümüz, korkuluklu yürüyüş yollarımız ve özel elektrik aydınlatma imalatlarımız hayata geçecektir. Zaten bu mihmalde bağlı olduğumuz Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünde prosedür tamamlanmış ve onaylar alınmış. Kültürel ve doğal dokuya en ufak bir zarar verilmeden, bu vizyon projemiz hayata geçecektir ve proje hayata geçtikten sonra Tunceli'den, Elazığ'dan, Malatya'dan ve başka illerden buraya gelecek olan turistler ile Urartu mağaralarımızı buluşturacağız. Çemişgezek ilçemiz de Urartu Mağaraları sayesinde bölgemizin ve hatta ulusal anlamda önemli bir turizm alanlarından biri olacaktır."

Kaya odaları turizme kazandırılacak
Kaya odaları turizme kazandırılacak
Kaya odaları turizme kazandırılacak
Kaya odaları turizme kazandırılacak

Çemişgezek, Tunceli, Turizm, Fırat, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Kaya odaları turizme kazandırılacak - Son Dakika


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