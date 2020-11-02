Son dakika haber: Tunceli'nin Ovacık ilçesinde bir köy karantinaya alındı - Son Dakika

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köyün karantinaya alındığı bildirildi.
Ovacık Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, ilçede Kovid-19 salgınının yayılmasının engellenmesi için çalışma ve denetimler devam ediyor.
Bu kapsamda, birden fazla Kovid-19 tanılı hastanın ve temaslının bulunduğu Güneykonak köyü, salgının yayılmasının önlenmesi amacıyla karantinaya alındı.
İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla köye giriş ve çıkışlar, 14 gün süreyle yasaklandı.
- Kaynak: AA
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