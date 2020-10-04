Tünel girişinde zincirleme trafik kazası - Son Dakika

- Tünel girişinde zincirleme trafik kazası

Ankara'da havaalanı yolu üzerinde bulunan tünelde meydana gelen zincirleme kazada 5 otomobil birbirine girdi

ANKARA - Ankara'da havaalanı yolu üzerinde bulunan Kuzey Ankara mevkiindeki tünelde 5 otomobil birbirine girdi.

Edinilen bilgiye göre, tünel girişinde 5 otomobil birbirine girerken, kazada yaralanan bir kişi olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Otomobillerde maddi hasarın meydana geldiği kaza nedeniyle trafiğin aksadığı yol, araçların olay yerinden kaldırılmasından sonra trafiğe açıldı.