Tünel girişinde zincirleme trafik kazası - Son Dakika

- Tünel girişinde zincirleme trafik kazası
Ankara'da havaalanı yolu üzerinde bulunan tünelde meydana gelen zincirleme kazada 5 otomobil birbirine girdi
ANKARA - Ankara'da havaalanı yolu üzerinde bulunan Kuzey Ankara mevkiindeki tünelde 5 otomobil birbirine girdi.
Edinilen bilgiye göre, tünel girişinde 5 otomobil birbirine girerken, kazada yaralanan bir kişi olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı.
Otomobillerde maddi hasarın meydana geldiği kaza nedeniyle trafiğin aksadığı yol, araçların olay yerinden kaldırılmasından sonra trafiğe açıldı.
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2020 15:38 - Kaynak: İHA
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