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Son dakika haber! Tunus: ABD'nin Cumhurbaşkanı Said'in kararlarına ilişkin endişelerine yanıt verildi - Son Dakika

Son dakika haber! Tunus: ABD'nin Cumhurbaşkanı Said'in kararlarına ilişkin endişelerine yanıt verildi

07.01.2022 20:23
Son dakika haber! Tunus: ABD'nin Cumhurbaşkanı Said'in kararlarına ilişkin endişelerine yanıt verildi

Son dakika haber... Tunus Dışişleri Bakanı Osman el-Cerendi, ABD'nin Cumhurbaşkanı Kays Said'in 25 Temmuz 2021'de duyurduğu "olağanüstü" kararlara ilişkin endişelerini Tunus'un reddettiğini ve herhangi bir baskıya boyun eğmeden yanıt verdiğini belirtti.

Tunus Dışişleri Bakanı Osman el-Cerendi, ABD'nin Cumhurbaşkanı Kays Said'in 25 Temmuz 2021'de duyurduğu "olağanüstü" kararlara ilişkin endişelerini Tunus'un reddettiğini ve herhangi bir baskıya boyun eğmeden yanıt verdiğini belirtti.

Bakan Cerendi, yerel Mozaik FM radyo kanalında konuyla ilgili açıklamada bulundu.

Said'in "olağanüstü" kararları açıklamasının ardından ABD'nin birtakım endişelerinin olduğunu söyleyen Cerendi, Tunus'un bunları reddettiğini ve herhangi bir baskıya boyun eğmeden söz konusu endişelere yanıt verdiğini ifade etti.

"Tunus'un ABD ile ilişkileri iyi. Bununla ilgili bir kriz yok" diyen Cerendi, iki ülke arasındaki istişare ve işbirliğinin sürdüğünü dile getirdi.

Cerendi, Tunus'un ABD'ye verdiği yanıt kapsamında demokratik yola bağlı olduğunu, özgürlük ve demokrasi mekanizmalarını garanti ettiğini vurguladı.

Tunus'taki siyasi kriz

Cumhurbaşkanı Kays Said, 25 Temmuz'da ilan ettiği olağanüstü kararlarla parlamentonun çalışmalarını dondurdu ve milletvekili dokunulmazlıklarını kaldırdı.

Said, 22 Eylül'de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendine bağladı.

Tunus Cumhurbaşkanı, son olarak devrimin yıl dönümüne birkaç gün kala açıkladığı "siyasi krizden çıkışın yol haritası" ile ülkede 17 Aralık 2022'de erken genel seçime gidileceğini ve o zamana kadar Meclis'in kapalı kalacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı'nın aldığı tüm bu kararlar, ülkede bir tür "istisnai durum" oluşmasına yol açtı.

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Kaynak: AA

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