Son dakika haber: Tunus Cumhurbaşkanı Said, Arap İçişleri Bakanlarını kabul etti - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber: Tunus Cumhurbaşkanı Said, Arap İçişleri Bakanlarını kabul etti

02.03.2022 20:10
Son dakika haber: Tunus Cumhurbaşkanı Said, Arap İçişleri Bakanlarını kabul etti

Son dakika haber... Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, ülkesinde düzenlenen Arap Birliği 39. İçişleri Bakanları Konseyi toplantısına katılan bakanları makamında kabul etti.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, ülkesinde düzenlenen Arap Birliği 39. İçişleri Bakanları Konseyi toplantısına katılan bakanları makamında kabul etti.

Tunus Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Said'in, toplantıya katılan Arap İçişleri Bakanlarını başkent Tunus'taki Kartaca Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul ettiği belirtildi.

Açıklamada, kabul sırasında Arap İçişleri Bakanları Konseyi Onursal Başkanı Suudi Arabistan İçişleri Bakanı Abdulaziz Al Suud'un, Cumhurbaşkanı Said'e konseyin "Şeref Kalkanı'nı takdim ettiği aktarıldı.

Öte yandan, Arap İçişleri Bakanları Konseyi'nden yapılan yazılı açıklamada, başkent Tunus'ta düzenlenen oturumda bir dizi konunun görüşüleceği belirtildi.

Konseyin açıklamasında, görüşülecek konular arasında uyuşturucu ve psikotrop maddelerin yasadışı kullanımıyla mücadeleyle ilgili 10'uncu Arap stratejisi geçici plan taslağının da yer aldığı kaydedildi.

Açıklamada, oturumda ayrıca sivil savunma için 6'ncı Arap stratejisi geçici plan taslağının yanı sıra terörizmle mücadele için 9'uncu Arap stratejisi geçici plan taslağının da görüşüleceği ifade edildi.

Son dakika haber: Tunus Cumhurbaşkanı Said, Arap İçişleri Bakanlarını kabul etti

YORUMLAR
500
Cumhurbaşkanı Said, Suudi Arabistan İçişleri Bakanı Prens Nayef'i kabul etti Cumhurbaşkanı Said, Suudi Arabistan İçişleri Bakanı Prens Nayef'i kabul etti Arap Birliği, BMGK'nın Yemen'deki Husileri 'terör örgütü' olarak tanımlamasından memnun Arap Birliği, BMGK'nın Yemen'deki Husileri 'terör örgütü' olarak tanımlamasından memnun

cumhurbaşkanı, Arap Birliği, Tunus, Arap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Tunus Cumhurbaşkanı Said, Arap İçişleri Bakanlarını kabul etti - Son Dakika


Son Dakika
19:52 AKINCI B ilk uçuş testini başarıyla tamamladı! Gökyüzünde tüm dikkatler ondaydı
19:48 Rusya ve Ukrayna arasındaki ikinci barış görüşmesi yarın olacak
19:46 Galatasaray'da Erick Pulgar ortadan kaybolmuştu! Gerçek sonradan ortaya çıktı
19:39 Cansız bedeni ormanlık alanda bulunmuştu! İnceleme sonucu donduğu belirlendi
19:35 Büyükbaş inekleri arabaya doldurup kayıplara karıştılar! Ekipler kısa sürede kıskıvrak yakaladı
19:29 Açık alanlarda maske takmak zorunda değiliz! Peki, nerelerde zorunlu olacak? İşte cevabı
19:26 Sivasspor, Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti! Yarı finale yükselme şansını yakaladı
19:19 Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı, maske kararına bu fotoğrafla itiraz etti
19:05 Bir zam daha! Motorine 1 lira 51 kuruş, benzine ise 88 kuruş zam geldi
18:43 Okullarda yeni düzenleme! İki Kovid-19 vakası çıkması durumunda sınıflar artık kapatılmayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2022 20:21:25. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haber: Tunus Cumhurbaşkanı Said, Arap İçişleri Bakanlarını kabul etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement