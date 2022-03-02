Son dakika haber: Tunus Cumhurbaşkanı Said, Arap İçişleri Bakanlarını kabul etti - Son Dakika

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, ülkesinde düzenlenen Arap Birliği 39. İçişleri Bakanları Konseyi toplantısına katılan bakanları makamında kabul etti.

Tunus Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Said'in, toplantıya katılan Arap İçişleri Bakanlarını başkent Tunus'taki Kartaca Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul ettiği belirtildi.

Açıklamada, kabul sırasında Arap İçişleri Bakanları Konseyi Onursal Başkanı Suudi Arabistan İçişleri Bakanı Abdulaziz Al Suud'un, Cumhurbaşkanı Said'e konseyin "Şeref Kalkanı'nı takdim ettiği aktarıldı.

Öte yandan, Arap İçişleri Bakanları Konseyi'nden yapılan yazılı açıklamada, başkent Tunus'ta düzenlenen oturumda bir dizi konunun görüşüleceği belirtildi.

Konseyin açıklamasında, görüşülecek konular arasında uyuşturucu ve psikotrop maddelerin yasadışı kullanımıyla mücadeleyle ilgili 10'uncu Arap stratejisi geçici plan taslağının da yer aldığı kaydedildi.

Açıklamada, oturumda ayrıca sivil savunma için 6'ncı Arap stratejisi geçici plan taslağının yanı sıra terörizmle mücadele için 9'uncu Arap stratejisi geçici plan taslağının da görüşüleceği ifade edildi.