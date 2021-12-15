Son dakika haber! Tunus Cumhurbaşkanı Said, Libya'da iç çözümden yana olduklarını söyledi Açıklaması - Son Dakika

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Libya'daki krizde iç çözümden yana olduklarını ifade etti.

Tunus'a resmi ziyaret gerçekleştiren Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, başkentteki Kartaca Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Kays Said ile bir araya geldi.

Görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Said, "Cumhurbaşkanı Tebbun ile yaptığımız görüşmede, Libya halkının egemen olduğu ve kendi kaderini tayin edebileceği konusunda hemfikir olduğumuzu teyit ettik. Libya'da iç çözümden yana olduğumuzu tekrar ifade etme fırsatı bulduk." dedi.

Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ise şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanı Said ile bölgesel durumu ve güncel ortak sorunları ele aldık. Özellikle Libya'daki durum hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Libya'da çözümün Libyalıların elinde olduğu konusunda Cumhurbaşkanı Said ile hemfikiriz."

Tebbun, "Libya'nın paralı askerlerden ve yabancı güçlerden kurtulması, Libyalı taraflar arasında uzlaşmanın geri dönmesini ümit ediyoruz." diye konuştu.

İki ülke arasındaki ilişkileri daha ileriye taşımak istediklerini belirten Tebbun, "iş birliğini geliştirmek için önemli birtakım anlaşmaların imzalanması konusunda mutabakata vardıklarını" söyledi.