Son dakika haber! Tunus Cumhurbaşkanı Said Meclisi saf dışı bırakan olağanüstü kararlarını savundu - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber! Tunus Cumhurbaşkanı Said Meclisi saf dışı bırakan olağanüstü kararlarını savundu

06.04.2022 15:06
Son dakika haber! Tunus Cumhurbaşkanı Said Meclisi saf dışı bırakan olağanüstü kararlarını savundu

Son dakika haberleri... Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, 25 Temmuz 2021'deki olağanüstü kararları ile çalışmaları dondurulan Meclisin çevrim içi oturumlarına rağmen geriye dönüş olmayacağını söyledi.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, 25 Temmuz 2021'deki olağanüstü kararları ile çalışmaları dondurulan Meclisin çevrim içi oturumlarına rağmen geriye dönüş olmayacağını söyledi.

Said, vefatının 22. yılında Tunus'un ilk Cumhurbaşkanı Habib Burgiba'nın Monastır kentindeki anıt mezarını ziyareti sırasında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çalışmaları 25 Temmuz kararlarıyla askıya alınan ve 30 Mart'ta feshedilen Temsilciler Meclisi milletvekillerinin düzenlediği çevrim içi oturumun hukuki değeri olmadığını savunan Said, "25 Temmuz öncesine dönüş yok. Biz bağımsız ve egemen bir halkız, egemenliğin halka geri dönmesi için çalışıyoruz." diye konuştu.

Bağımsız Yüksek Seçim Kurulunda değişiklik sinyali

Bağımsız Yüksek Seçim Kurulunda da değişikliğe gidileceği sinyali veren Said, "Gelecek seçimleri Bağımsız Yüksek Seçim Kurulu denetleyecek fakat şu anki şekliyle değil." ifadelerini kullandı.

İlerleyen günlerde yeni bir Anayasa taslağı hazırlanacağını belirten Said, 25 Temmuz'da referanduma gidileceğini ve halkın son sözünü söyleyeceğini kaydetti.

Tunus'ta 2011'den bu yana seçimleri denetleyen anayasal bir kurum olan Bağımsız Yüksek Seçim Kurulu, çoğunluğunu Meclisin seçtiği 9 üyeden oluşuyor. Kurulda altı yıllık görev süresi bulunan üyelerin üçte biri her 2 yılda bir yenileniyor.

Tunus'ta yaşanan siyasi kriz ve Temsilciler Meclisinin feshedilmesi

Tunus Cumhurbaşkanı Said'in geçen yıldan bu yana aldığı olağanüstü kararlar ülkede bir tür "istisnai durum" oluşmasına yol açtı.

Said, 25 Temmuz 2021'de Meclisin çalışmalarını askıya alarak milletvekili dokunulmazlıklarını kaldırdı. Tunus Cumhurbaşkanı, 22 Eylül 2021'de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendine bağladı.

Meclisin çalışmalarının askıya alınmasına karşı çıkan milletvekilleri 30 Mart'ta çevrim içi oturum düzenlerken, bunu "darbe girişimi" olarak değerlendiren Cumhurbaşkanı Said, Anayasa'nın 72. maddesine dayanarak aynı gün Meclisi feshettiğini duyurdu.

Ülkedeki bazı kesimler Said'in Meclisi saf dışı bırakan kararlarını "darbe" olarak nitelendiriyor ve Tunus'un demokrasiden uzaklaştığını savunuyor.

YORUMLAR
500
Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said (1) Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said (1) ABD'den Tunus'a 'ivedilikle demokratik yönetime dönme' çağrısı ABD'den Tunus'a 'ivedilikle demokratik yönetime dönme' çağrısı Fransa'dan Tunus'taki siyasi güçlere diyalog çağrısı Fransa'dan Tunus'taki siyasi güçlere diyalog çağrısı

cumhurbaşkanı, Habib Burgiba, 30 Mart, Tunus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Tunus Cumhurbaşkanı Said Meclisi saf dışı bırakan olağanüstü kararlarını savundu - Son Dakika


Son Dakika
15:01 Saadet lideri Karamollaoğlu: İnsanlar sahurda sofraya ne koyacağını, iftarı neyle açacaklarını düşünüyor
15:01 Marsilya, Cengiz Ünder'le 5 yıllık sözleşme imzalayacak
14:46 Rubato'nun solisti Özer Arkun'un darp davasında yeni gelişme! Hapsi isteniyor
14:43 Bakan Murat Kurum, ziyarette bulunduğu ailenin kalan ev taksitlerini üstlendi
14:23 Sağanak yağış heyelana sebep oldu, Karadeniz'i İstanbul'a bağlayan çatlak yol tamamen çöktü
14:20 Kadın motosiklet sürücüsü kasksız yakalanınca "Kask almaya param yetmedi" savunması yaptı
14:13 TFF'de başkanlık ibresi Hamit Altıntop'u gösteriyor!
14:12 Kara Tahta dizisinde bu akşam neler olacak? Bekir, Atlas'a zarar vermek için nasıl bir plan yaptı?
14:11 Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Karadeniz'de 3. mayın alarmı, SAS timleri olay yerinde
14:06 İlk bölümü bugün yayınlanacak Annemin Sırrıdır Çocuk dizisinin konusu ne?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2022 15:12:38. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haber! Tunus Cumhurbaşkanı Said Meclisi saf dışı bırakan olağanüstü kararlarını savundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement