Son dakika haber! Tunus Dışişleri Bakanı Cerendi: "Masum çocukların öldürülmesinden daha feci bir suç var mıdır?" - Son Dakika

Son dakika haber! Tunus Dışişleri Bakanı Cerendi: "Masum çocukların öldürülmesinden daha feci bir suç var mıdır?"

20.05.2021 19:50
Son dakika haber! Tunus Dışişleri Bakanı Cerendi:

Son dakika haberi... Tunus Dışişleri Bakanı Osman el-Cerendi, İsrail'in saldırıları sonucu birkaç sayılı gün içerisinde 65 çocuğun hayatını kaybettiğini belirterek, "Masum çocukların öldürülmesinden daha feci bir suç var mıdır?

Tunus Dışişleri Bakanı Osman el-Cerendi, İsrail'in saldırıları sonucu bir kaç sayılı gün içerisinde 65 çocuğun hayatını kaybettiğini belirterek, "Masum çocukların öldürülmesinden daha feci bir suç var mıdır? Bu çocuklar kuşatılıyor, evlerinden ediliyor." dedi.

İsrail ve Filistin arasında yaşanan krizi görüşmek üzere toplanan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'ndaki "Filistin Özel Oturumu"nda konuşan Cerendi, İsrail'in Filistin'deki saldırıları sonucunda 241 şehit düştüğünü, 65 çocuk, 40 kadının hayatını kaybettiğini ve 8 binden fazla yaralı olduğunu söyledi.

İsrail'in ihlallerinin "etnik temizliğe vardığını" kaydeden Cerendi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Uluslararası toplumun daha önce benzeri görülmemiş insani felaketin durdurulması için harekete geçmesi için kaç şehidin düşmesi, kaç kadının dul kalması ya da ölmesi, kaç çocuğun hayat hakkı, masumiyeti ve çocukluğunun elinden alınması, kaç ailenin parçalanması ve ne kadar toprağa el konulması, güvenli evin yıkılması gerekiyor?"

Cerendi "Birkaç sayılı gün içinde 65 çocuk öldürüldü. Masum çocukların öldürülmesinden daha feci bir suç var mıdır? Bu çocuklar kuşatılıyor, evlerinden ediliyor. Filistinlilerin insan haklarına karşı bu ihlaller, başlı başına Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılanması gereken savaş suçları sayılıyor." ifadelerini kullandı.

Şeyh Cerrah Mahallesindekilere karşı baskı ve Gazze'deki askeri tırmanışın, İsrail'in 70 yıllık işgalindeki son halkayı temsil ettiğini söyleyen Cerendi, İsrail'in bu politikaları karşısında cezasız kalmasının her seferinde işgalindeki ihlallerini bir üst adıma taşımasına yol açtığını vurguladı.

Uluslararası toplum, BM Genel Kurulu ve ilgili örgütlerin İsrail işgalinin suçlarını durdurmak için katı bir tutum sergilemesi gerektiğine işaret eden Cerendi, "Filistin davasında adaleti sağlamak için Arap, Müslüman, Hristiyan ya da Filistinli olmak gerekmiyor, insanlığa karşı insanlık vazifesini her yerde yapmak gerekiyor." diye konuştu.

Tunus Dışişleri Bakanı Cerendi, "İsrail'in sömürgeci ve saldırgan tutumu bir işgal olarak kalmaya devam edecek. İşgale her türlü milli kanun ve uluslararası kanunlar karşı çıkar. Hakkıysa her zaman tüm uluslararası kanunlar ve belgeler doğrular." dedi.

Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail, Masum, Tunus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Tunus Dışişleri Bakanı Cerendi: 'Masum çocukların öldürülmesinden daha feci bir suç var mıdır?' - Son Dakika


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