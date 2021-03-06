Son dakika haber | Tunus, Fas ve Kuveyt'te Kovid-19'dan ölümler arttı - Son Dakika

Son dakika haber | Tunus, Fas ve Kuveyt'te Kovid-19'dan ölümler arttı

06.03.2021 04:53
Son dakika haber | Tunus, Fas ve Kuveyt'te Kovid-19'dan ölümler arttı, System.String[]

Bir son dakika haberine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Tunus'ta 24, Kuveyt'te 8 ve Fas'ta 4 kişi daha hayatını kaybetti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Tunus'ta 24, Kuveyt'te 8 ve Fas'ta 4 kişi daha hayatını kaybetti.

Tunus Sağlık Bakanlığı açıklamasında, son 24 saatte ülkede Kovid-19 nedeniyle 24 kişinin öldüğünü, yapılan testler sonucunda 713 yeni vaka tespit edildiğini, 516 kişinin iyileştiğini duyurdu.

Açıklamada, ülkede Kovid-19 kaynaklı 8 bin 130 kişinin hayatını kaybettiği, vaka sayısının 236 bin 356'ya yükseldiği, hastalıktan iyileşenlerin ise 201 bin 500 olduğu ifade edildi.

Kuveyt

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, salgında 8 kişi daha yaşamını yitirdi, 1613 vaka tespit edildi, 918 kişi ise iyileşti.

Son verilerle virüs kaynaklı can kaybı 1113'e, vaka sayısı 198 bin 110'a, iyileşen sayısı da 184 bin 239'a yükseldi.

Fas

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, virüs nedeniyle 4 kişi daha vefat etti, 420 yeni vaka tespit edildi, 477 kişi iyileşti.

Ülkede virüs kaynaklı can kaybı 8 bin 673'e, vaka sayısı 485 bin 567'ye, iyileşenlerin sayısı da 471 bin 410'a ulaştı.

Sağlık Bakanlığı, Kuveyt, Tunus, Fas, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Son dakika haber | Tunus, Fas ve Kuveyt'te Kovid-19'dan ölümler arttı - Son Dakika


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