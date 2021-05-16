Son dakika haber! Tunus: İsrail'in ihlalleri "savaş suçu, soykırım ve etnik temizlikle" ilişkilendirilebilir - Son Dakika

Tunus Dışişleri Bakanlığı, uluslararası topluma İsrail'in saldırılarının durdurulması için ortak çaba ve duruş geliştirilmesi çağrısı yaptı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Osman el-Cerendi'nin, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarının durdurulması girişimleri kapsamında Türkiye, Filistin, Cezayir, Mısır, Kuveyt, Endonezya Dışişleri Bakanları ve ABD'li yetkililerle telefon diplomasisi yürüttüğü bilgisi paylaşıldı.

İsrail'in saldırılarının durdurulması için ortak çaba ve duruş geliştirilmesi çağrısı yapılan açıklamada, İsrail'in saldırıları sırasındaki ihlallerinin, "savaş suçu, soykırım ve etnik temizlikle" ilişkilendirilebileceği belirtildi.

Öte yandan, başkent Tunus'un farklı noktalarında ve diğer kentlerde yüzlerce kişi, İsrail'in saldırılarına karşı protesto düzenledi.

Başkentin sembol meydanı Habib Burgiba, hükümet binalarının bulunduğu Kasba ve Filistin Büyükelçiliğinin önünde Filistin ve Tunus bayraklarıyla toplanan göstericiler, "Direniş, direniş! Ne normalleşme ne de taviz", "Aksa sizin yapınız değil, bizim mabedimiz" sloganları attı.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile dün yaptığı telefon görüşmesinde İsrail'in saldırıları karşısında kararlı ve dik duruş sergileyen Filistin halkını tebrik etmişti.

Tunus'un Kudüs'e yönelik saldırılar karşısındaki tavrının, dünyadaki tüm özgür insanların bıktığı olağan kınama ve diğer ifadelerin ötesine geçen bir tutum olduğunu vurgulayan Said, ülkesinin, Filistinlilerin ellerinden alınan haklarını geri kazanmaları için hiçbir çabadan kaçınmayacağını kaydetmişti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının son verilerine göre, 10 Mayıs'tan bu yana İsrail'in Gazze saldırılarında 41'i çocuk, 23'ü kadın 145 Filistinli hayatını kaybetti, 1100 kişi yaralandı.