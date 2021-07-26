Son dakika haber! Tunus Seçim Komisyonu Başkanı: "Cumhurbaşkanı Said'in kararı şok edici, anayasayla bağdaşmıyor" - Son Dakika

Tunus Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu Başkanı Nebil Bafun, ülkede darbeye yol açan Cumhurbaşkanı Kays Said'in kararının şok edici olduğu ve anayasayla bağdaşmadığını söyledi.

Bafun, gece saatlerinde Cumhurbaşkanı Said'in, meclis yetkililerini dondurma ve milletvekillerinin dokunulmazlığını askıya alma kararından sonra yerel bir radyoya açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Said'in almış olduğu kararın şok edici olduğunu belirten Bafun, kararların anayasa ile bağdaşmadığını ifade etti.

Anayasada cumhurbaşkanı yetkilerinin 77 ve 78. maddede açık bir şekilde belirtildiğine değinen Bafun, Said'in kararlarını dayandırdığı 80. maddenin ise ülkenin ulusal güvenliğinin tehdit altında olması halinde uygulamaya konulacağını söyledi.

Bafun, 80. maddeye göre istisnai durumlar da dahil Meclis'in daimi bir şekilde oturum düzenlemesini içerdiğini vurguladı.

Hükümet boşluğunda erken seçimlere gidilmesinin mümkün olmadığına da dikkati çeken Bafun, anayasanın Meclis'in lağvedilmesi durumunda erken seçimlere gidilebileceği hükmünü verdiğini ancak öyle bir durumun söz konusu olmadığını aktardı.

Tunus'ta hükümet ve muhalefet partilerine yönelik protestolar gerçekleştirilmiş, çıkan olaylarda başta Nahda Hareketi olmak üzere parti merkezlerine saldırılar düzenlenmişti.

Tunus Cumhurbaşkanı Said de Meclis'in tüm yetkilerini dondurduğunu, milletvekillerinin dokunulmazlığını askıya aldığını, mevcut Başbakan Hişam el-Meşişi'yi görevden aldığını ve kendi atayacağı bir Başbakanla yürütmeyi devralacağını duyurmuştu.

Hükümete yönelik bu darbenin ardından askerler Tunus Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi ile beraberindeki milletvekillerini Meclis'e almamıştı.

Cumhurbaşkanı Said'in kararları üzerine halkı barışçıl mücadeleye çağıran Gannuşi, yasal bir dayanağı bulunmayan bu adımın "darbe" olduğunu vurgulamıştı.