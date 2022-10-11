Son dakika haber | Tunus'ta 194 düzensiz göçmen gözaltına alındı - Son Dakika
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Son dakika haber | Tunus'ta 194 düzensiz göçmen gözaltına alındı

11.10.2022 16:48
Son dakika haber | Tunus'ta 194 düzensiz göçmen gözaltına alındı

Son dakika haberleri... Tunus'ta yasa dışı yollarla ülkeden çıkma girişiminde bulunan 194 düzensiz göçmenin yakalandığı bildirildi.

Tunus'ta yasa dışı yollarla ülkeden çıkma girişiminde bulunan 194 düzensiz göçmenin yakalandığı bildirildi.

Tunus Savunma Bakanlığı konuya ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, ülkenin çeşitli bölgelerinde düzensiz göç girişimlerine karşı yapılan operasyonlar sonucu 118'i Tunuslu 76'sı yabancı olmak üzere 194 düzensiz göçmenin gözaltına alındığı belirtildi.

Gözaltına alıananlar arasında 42 kadın ve 8 çocuğun bulunduğu belirtilen açıklamada, şüphelilerin yasal işlemlerinin yapılması için savcılığa sevk edildiği aktarıldı.

Avrupa'ya ulaşmak için Afrika'dan Akdeniz'e açılıyorlar

Afrika'nın kuzeyindeki Tunus ve Libya gibi ülkeler, Akdeniz üzerinden yasa dışı yollarla Avrupa'ya ulaşmak isteyen düzensiz göçmenler için bir çıkış noktası olarak görülüyor.

Tunus İçişleri Bakanlığı, 2021 yılı boyunca 10 bin 371'i Sahra Altı Afrika'dan olmak üzere 20 bin 616 düzensiz göçmenin gözaltına alındığını açıklamıştı.

Ulusal Muhafız Birliği de 25 Ağustos'ta yaptığı açıklamada 2022 başından itibaren Tunus genelinde Avrupa'ya yönelik 1509 düzensiz göç girişiminin engellendiğini belirtmişti.

Tunus Ekonomik ve Sosyal Haklar Forumu verilerine göre ise Tunus'tan yasa dışı yollarla İtalya'ya geçen düzensiz göçmen sayısı yıl başından bu yana 13 bini aştı.

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Kaynak: AA

Akdeniz, Afrika, Tunus, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Tunus'ta 194 düzensiz göçmen gözaltına alındı - Son Dakika

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