Son dakika haber | Tunus'ta 3 siyasi partiden ülkedeki siyasi krizden çıkış için "geçiş hükümeti" talebi - Son Dakika
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Son dakika haber | Tunus'ta 3 siyasi partiden ülkedeki siyasi krizden çıkış için "geçiş hükümeti" talebi

21.03.2022 00:25
Son dakika haber | Tunus'ta 3 siyasi partiden ülkedeki siyasi krizden çıkış için "geçiş hükümeti" talebi

Son dakika haberi: Tunus'ta 3 siyasi parti, ülkeyi mevcut krizden çıkarmak için istisnai durumun sona erdirilmesi ve bir "geçiş hükümeti" kurulması çağrısı yaptı.

Tunus'ta 3 siyasi parti, ülkeyi mevcut krizden çıkarmak için istisnai durumun sona erdirilmesi ve bir "geçiş hükümeti" kurulması çağrısı yaptı.

Tunus Parlamentosu'nda 22 milletvekili ile temsil edilen Demokratik Akım Partisi, Tekettül Partisi ve Cumhuriyetçi Partisi, Tunus'un Fransa'dan bağımsızlığını elde ettiği 20 Mart 1956 Bağımsızlık Günü dolayısıyla ortak açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Bağımsızlığın yıl dönümünde, yurtseverlik değerlerine sahip çıkmak adına, ülkedeki istisnai durumu sona erdirmek ve siyasi krizden çıkışın yol haritası kapsamında yapıcı bir ulusal diyalog başlatmak umut verici bir adım olacaktır." ifadelerine yer verildi.

Ülkedeki krizden çıkış yolu olarak "istisnai durumun" sona erdirilmesi ve bir "geçiş hükümeti" kurulması çağrısı yapılan açıklamada, parlamentonun çalışmalarının askıya alınması, Yüksek Yargı Konseyinin feshedilmesi ve tüm yasama, yargı ve yürütme yetkilerinin cumhurbaşkanında toplanmasının kabul edilemeyeceği vurgulandı.

Tunus'ta devam eden siyasi kriz süreci

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in geçen yıl açıkladığı olağanüstü kararlar ülkede bir tür "istisnai durum" oluşmasına yol açtı.

Önce 25 Temmuz 2021'de parlamentonun çalışmalarını donduran ve milletvekili dokunulmazlıklarını kaldıran Said, 22 Eylül 2021'de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendine bağladı.

Tunus Cumhurbaşkanı, 13 Aralık 2021'de açıkladığı "siyasi krizden çıkışın yol haritası" ile ülkede 25 Temmuz 2022'de anayasa değişikliği referandumu, 17 Aralık 2022'de ise erken genel seçime gidileceğini ve o zamana kadar Meclisin kapalı kalacağını duyurdu.

Tunus'ta bazı kesimler Said'in kararlarını "darbe" olarak nitelendiriyor ve Tunus'un demokrasiden uzaklaştığını savunuyor.

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Hizb-i İslami Partisi, Yol Haritası, Milletvekili, Tunus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Tunus'ta 3 siyasi partiden ülkedeki siyasi krizden çıkış için 'geçiş hükümeti' talebi - Son Dakika


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