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Son dakika haber | Tunus'ta Cumhurbaşkanı Said'in "olağanüstü kararları" protesto edildi - Son Dakika

Son dakika haber | Tunus'ta Cumhurbaşkanı Said'in "olağanüstü kararları" protesto edildi

02.10.2021 22:19

Bir son dakika haberine göre Tunus'un Safaks kentinde toplanan onlarca kişi, Cumhurbaşkanı Kays Said'in 25 Temmuz'da aldığı yasama, yürütme ve yargı yetkilerini tek elde toplayan kararların yürürlükten kaldırılması talebiyle gösteri düzenledi.

Tunus'un Safaks kentinde toplanan onlarca kişi, Cumhurbaşkanı Kays Said'in 25 Temmuz'da aldığı yasama, yürütme ve yargı yetkilerini tek elde toplayan kararların yürürlükten kaldırılması talebiyle gösteri düzenledi.

Safaks kentindeki Direniş Meydanı'nda bir araya gelen göstericiler, Tunus bayrakları açarak Cumhurbaşkanı Said'in kararlarını eleştiren sloganlar attı.

Son dakika haber | Tunus'ta Cumhurbaşkanı Said'in olağanüstü kararları protesto edildi
Son dakika haber | Tunus'ta Cumhurbaşkanı Said'in olağanüstü kararları protesto edildi
Son dakika haber | Tunus'ta Cumhurbaşkanı Said'in olağanüstü kararları protesto edildi
Son dakika haber | Tunus'ta Cumhurbaşkanı Said'in olağanüstü kararları protesto edildi

cumhurbaşkanı, Tunus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Tunus'ta Cumhurbaşkanı Said'in 'olağanüstü kararları' protesto edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber | Tunus'ta Cumhurbaşkanı Said'in "olağanüstü kararları" protesto edildi - Son Dakika
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