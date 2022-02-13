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Son dakika haber | Tunus'ta Cumhurbaşkanı Said'in yeni yargı konseyinde "hakimlere grev yasağı" - Son Dakika

Son dakika haber | Tunus'ta Cumhurbaşkanı Said'in yeni yargı konseyinde "hakimlere grev yasağı"

13.02.2022 16:16
Son dakika haber | Tunus'ta Cumhurbaşkanı Said'in yeni yargı konseyinde "hakimlere grev yasağı"

Son dakika haberler: Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in Yüksek Yargı Konseyini feshetmesinin ardından oluşturulan yeni yargı konseyinde hakimlere grev yasağı getirildi.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in Yüksek Yargı Konseyini feshetmesinin ardından oluşturulan yeni yargı konseyinde hakimlere grev yasağı getirildi.

Cumhurbaşkanı Said'in Yüksek Yargı Konseyini fesheden ve onun yerine yeni bir konseyin oluşturulmasını öngören kararname Resmi Gazete'de yayımlandı.

31 maddelik kararnamenin 9. maddesinde "Hakimlerin grev yapması ve mahkemelerin normal işleyişini bozacak şekilde herhangi bir örgütlü eylemde bulunmaları yasaklanmıştır." ifadeleri yer aldı.

Kararnamenin 20. maddesi ise şu şekilde:

"Cumhurbaşkanı, mesleki görevlerini ihlal eden her hakimin, başbakan veya adalet bakanının gerekçeli raporuna dayanarak görevden alınmasını isteme hakkına sahiptir."

Yüksek Yargı Konseyinin feshi

Cumhurbaşkanı Said, 7 Şubat Pazartesi, Başbakan Necla Buden ile görüşmesinde, Yüksek Yargı Konseyinin feshedildiğini duyurmuştu.

Said, "Yüksek Yargı Konseyi feshedildi ama ben yargıya asla dokunmayacağım. Çözüm için bu kararı almak zorunluluk haline gelmişti." ifadelerini kullanmıştı.

Feshedilen Yüksek Yargı Konseyi ise ülkedeki tek yasal yargı otoritesi olduğunu, bunun dışında oluşturulacak yargı organlarının yasal bir dayanağının bulunmayacağını açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı'nın Konseye ilişkin açıklamasının ardından birçok siyasi parti, yargı mensubu ve sivil toplum kuruluşu, yasal olmadığı gerekçesiyle karara tepki göstermişti.???????

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Tunus'ta Cumhurbaşkanı Said'in yeni yargı konseyinde 'hakimlere grev yasağı' - Son Dakika


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