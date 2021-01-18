Son dakika haber... Tunus'ta devlete bağlı Denetleme Komisyonu, eski Başbakan Fahfah'ı suçlu buldu - Son Dakika

Son dakika haber... Tunus'ta devlete bağlı Denetleme Komisyonu, eski Başbakan Fahfah'ı suçlu buldu

18.01.2021 22:15
Son dakika haber... Tunus'ta devlete bağlı Denetleme Komisyonu, eski Başbakan Fahfah'ı suçlu buldu, System.String[]

Son dakika haberler: Tunus'ta devlete bağlı Kamu Hizmetleri Genel Denetleme Komisyonu, eski Başbakan İlyas el-Fahfah'ı hissedar olduğu şirket ile devlete bağlı Ulusal Atık Yönetim Ajansı arasında imzalanan anlaşmalarla "çıkar çatışması"na sebep olmakla suçlu buldu.

Tunus'ta devlete bağlı Kamu Hizmetleri Genel Denetleme Komisyonu, eski Başbakan İlyas el-Fahfah'ı hissedar olduğu şirket ile devlete bağlı Ulusal Atık Yönetim Ajansı arasında imzalanan anlaşmalarla "çıkar çatışması"na sebep olmakla suçlu buldu.

Ülkede doğrudan Başbakan'ın yetkisi altında yer alan, devletin çıkarları, yerel gruplar ve kamu kurumları üzerinde üst düzey denetim görevini yerine getiren Genel Denetleme Komisyonu, konuya ilişkin hazırladığı raporu Tunus Meclisindeki İdari Reform ve Yolsuzlukla Mücadele Komitesi önünde sundu.

Komisyon temsilcisi Yasir et-Tukabiri, imzalanan bu anlaşmaların temellendirilme yollarındaki ihlallerin yanı sıra Fahfah'ın çıkar çatışmasının içinde olduğunu söyledi.

Bu anlaşmaların iltimas geçme ve yasal şartnamelere uyulmaması temelinde imzalandığını aktaran Tukabiri, ayrıca anlaşmaların "kusurlu ve yasal koşulları karşılamayan" temellere dayandırıldığını belirtti.

Tukabiri, anlaşmalardaki hataların takip edilmesini ve dosyanın mali yargıya sevk edilmesini istedi.

Komisyon, yapılan ihlallerin sorumluluğunun, Çevre Bakanlığına, Teklif Değerlendirme Komitesine ve Ulusal Atık Yönetimi Ajansına ait olduğunu kaydetti.

Eski Başbakan Fahfah'tan konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Eski Başbakan hakkında "çıkar çatışması" şüphesi

Devlete bağlı Ulusal Atık Yönetim Ajansı ile anlaşmalar imzalayan çevre alanında faaliyet gösteren Valis Şirketinde eski Başbakan Fahfah'ın hissedarlığının "çıkar çatışması" doğurduğu ifade ediliyor.

Yolsuzlukla Mücadele Ulusal Kurulu, 30 Haziran'da yaptığı açıklamada, devlet ile ticari iş ve ihale anlaşmaları yapan bazı şirketlerde Başbakan Fahfah'ın hissedarlığının "çıkar çatışması" doğurduğu ve bunun kanunlara aykırı olduğu değerlendirmesinde bulunmuştu.

Kurul, Fahfah'ın çıkar çatışması şüpheleri ve kazanç beyanının açıklanmasına ilişkin belgeleri yargıya göndermişti.

Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi, Fahfah'ın "ihalelerde yolsuzluk yaptığı" yönündeki suçlamaları araştırmak için komisyon oluşturmuş ve komisyon ilk toplantısını 7 Temmuz'da gerçekleştirmişti.

Son dönemde siyasi istikrarsızlık yaşayan Tunus'ta Fahfah 15 Temmuz 2020'de yolsuzluk ve çıkar çatışması şüpheleri nedeniyle görevinden istifa etmişti.

Başbakan, Reform, Tunus, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Tunus'ta devlete bağlı Denetleme Komisyonu, eski Başbakan Fahfah'ı suçlu buldu - Son Dakika


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