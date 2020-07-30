Son dakika haber: Tunus'ta güven tazeleyen Meclis Başkanı Gannuşi'den "özgürlük" vurgusu Açıklaması - Son Dakika

Tunus'ta güven tazeleyen Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi, Tunus halkına özgürlüğe sımsıkı tutunmaları ve devrime sahip çıkmaları çağrısında bulundu.

Gannuşi, Meclisteki güven oylamasının ardından düzenlediği basın toplantısında, ülkesinde demokrasinin yeni ve gelişmekte olduğunu, daha çok tecrübeye ihtiyacı bulunduğunu ifade etti.

Mecliste son günlerde yaşanan gerginliğe de değinen Gannuşi, "Parlamentomuzda kavgalar tartışmalar olmuş olabilir. Ama diğer meclisler, kimsenin konuşamadığı kışla gibiydi." diyerek devrik Cumhurbaşkanı Zeynel Abidin bin Ali dönemindeki (1987-2011) meclislere işaret etti.

Gannuşi, güvensizlik oyu veren milletvekillerine ilişkin soruya, "Parlamentoya karşı 97 milletvekiline göre değil, 217 vekile göre bir yaklaşım takınıyorum. Hepsi benim kardeşim, bu vatanın bir evladı." diye konuştu.

Tunuslulara "devrime sahip çıkın" mesajı

Konuşmasında Tunuslulara seslenen Gannuşi, "Devrimi yapan sizlersiniz. Onu 10 sene korudunuz. Yine koruyalım. Özgürlüğe sımsıkı tutunduğu sürece Tunus'un bir geleceği hep var." ifadelerini kullandı.

Raşid el-Gannuşi, Tunus Meclisinden bugün yeniden güvenoyu almıştı. Meclis Başkan Yardımcısı Tarık el-Fetiti, güven oylamasında sadece 97 milletvekilinin "güvensizlik oyu" verdiğini, Meclis Başkanı'nın görevden alınabilmesi için ise 109 "güvensizlik oyu" gerektiğini kaydetmişti.

Gannuşi oylama sonrası sosyal medya hesaplarından yaptığı ilk açıklamada, Tunus Meclisi ve halkına teşekkür etmişti.

Tunus Meclisi'ndeki 4 blok, gereken 73 milletvekilinin imzasının toplanmasının ardından geçen hafta Gannuşi hakkında yeniden güven oylaması yapılması için Meclis ofisine resmen başvuruda bulunmuştu.

Gannuşi, "Meclis ofisine danışmadan ferdi kararlar almak ve dış ilişkilerle alakalı Tunus'un diplomatik vizyonuyla uyuşmayan açıklamalarda bulunmak" ile suçlanıyordu.