Son dakika haber... Tunus'ta Kovid-19'dan 45 kişi daha hayatını kaybetti - Son Dakika

Tunus'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 45 artarak 321'e yükseldi.

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, son iki günde ülke genelinde Kovid-19'dan 45 kişi yaşamını yitirdi ve 2 bin 209 yeni vaka tespit edildi.

Son verilerle virüs kaynaklı can kaybı 321'e, vaka sayısı da 22 bin 230'a çıktı.

Ülkede sağlığına kavuşan hasta sayısı ise 5 bin 32 oldu.

Tunus Başbakanı Hişam el-Meşişi, Kovid-19'un yayılmasını önlemek amacıyla 2 hafta sürecek yeni tedbirler uygulayacaklarını açıklamıştı.