- Tunus'ta protestocular ve güvenlik güçleri arasında çıkan şiddetli çatışma sonucu polis karakolu ateşe verildi

TUNUS - Tunus'ta yaşanan çöp krizini protesto eden protestocular ve güvenlik güçleri arasında şiddetli çatışma yaşanırken, karakol ateşe verildi.

Tunus'ta bir aydan fazla bir süredir çöplerin toplanmaması halkı öfkelendirdi. Tunus halkı, Tunus hükümetinin çöp sıkıntısına yönelik ülkenin güneyindeki Safakes eyaletinde bir çöp sahasının yeniden açılmasına ilişkin kararı protesto etti. Dün gece saatlerinde sokaklara dökülen halk, yeniden açılma kararı alınan çöp sahasından hastalık yayıldığı gerekçesiyle çöp sahasının kapatılmasını talep etti. "Dağılın" uyarısına aldırış etmeyen öfkeli halk, zaman zaman güvenlik güçleri ile karşı karşıya geldi. Kalabalığa, güvenlik güçleri tarafından göz yaşartıcı gaz kullanılarak müdahale edildi. Protestocular ve güvenlik güçleri arasında şiddetli çatışma çıkması sonucu, protestocular Agareb kasabasındaki karakolu ateşe verdi. Tunus Devlet Başkanı Kays Said, bu krize acilen çözüm bulunacağını söyledi. Müdahaleler sonucu bir gencin yaralanarak hayatını kaybettiği ifade edilirken, iddiaları Tunus İçişleri Bakanlığı ise reddetti.