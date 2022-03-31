Son dakika haber! Tunus'ta Terörle Mücadele Şubesi 30 milletvekilini ifadeye çağırdı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber! Tunus'ta Terörle Mücadele Şubesi 30 milletvekilini ifadeye çağırdı

31.03.2022 18:29
Son dakika haber! Tunus'ta Terörle Mücadele Şubesi 30 milletvekilini ifadeye çağırdı

Son dakika gündem haberi: Tunus Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi, 30 milletvekilinin İçişleri Bakanlığına bağlı Terörle Mücadele Şubesi tarafından sebep gösterilmeksizin ifade vermeye çağrıldığını duyurdu.

Tunus Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi, 30 milletvekilinin İçişleri Bakanlığına bağlı Terörle Mücadele Şubesi tarafından sebep gösterilmeksizin ifade vermeye çağrıldığını duyurdu.

Katar merkezli Al Jazeera haber kanalına konuşan Gannuşi, Cumhurbaşkanı Kays Said'in dün Temsilciler Meclisini feshettiğini açıklamasının ardından 30 milletvekilinin ifadeye çağrılmasını "tehlikeli" bir adım olarak nitelendirdi.

Parlamentonun feshedilmesi kararını da reddettiğini vurgulayan Gannuşi, ulusal diyalog çağrısında bulundu.

Nahda Hareketi Sözcüsü İmad el-Hamiri de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığına bağlı Terörle Mücadele Şubesine ifade vermeye çağrıldığını belirtti.

Hamiri, "Halk tarafından seçilmiş milletvekilleri olarak Anayasa'ya bağlı kalma, kanunları ihlal etmeme çağrısı yaptığımız, demokratik sürecin geri gelmesi amacıyla çaba sarf ettiğimiz için bu muameleyi görüyoruz." dedi.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, dün, 25 Temmuz 2021'de çalışmalarını askıya aldığı Temsilciler Meclisini feshettiğini duyurmuştu.

Çevrim içi yapılan Meclis oturumunu yasa dışı olarak değerlendiren Said, parlamenterleri başarısız bir "darbe girişiminde" bulunmakla suçlamıştı.

Tunus'ta siyasi kriz

Cumhurbaşkanı Said'in Meclis'i askıya alan ve milletvekili dokunulmazlıklarını kaldıran 25 Temmuz 2021'deki olağanüstü kararlarının ardından Tunus'ta bir tür "istisnai durum" oluştu.

Said, 22 Eylül 2021'de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendine bağladı.

Ülkedeki bazı kesimler Said'in kararlarını "darbe" olarak nitelendiriyor ve Tunus'un demokrasiden uzaklaştığını savunuyor.

YORUMLAR
500
Tunuslu hukukçulardan Cumhurbaşkanı Said'in tüm yetkileri elinde toplamasına tepki Tunuslu hukukçulardan Cumhurbaşkanı Said'in tüm yetkileri elinde toplamasına tepki Düzce TSO olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi Düzce TSO olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi

Terörle Mücadele Şubesi, Terörle Mücadele, Meclis Başkanı, Tunus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Tunus'ta Terörle Mücadele Şubesi 30 milletvekilini ifadeye çağırdı - Son Dakika


Son Dakika
18:28 Belediye borcu ödemeyince su basan pompaların elektriği kesildi! 42 bin kişi susuz kaldı
18:24 Rus birlikleri taktik değiştirdi: Savaş yerine uzun menzilli taarruz taktiğine geçti
18:21 Faruk Fatih Özer'in 40 bin 562 yıla kadar hapsi istendi! Mağdurların parasını kripto paraya dönüştürerek yurt dışı borsalara aktarmış
18:11 "Tuvalet şakası" sonrası intihar eden lise öğrencisinin babası konuştu: Ne olduysa okulda olmuş
18:02 Ali Koç'un sözlerine Fenerbahçe taraftarı isyan etti: Bir kakofoni var
17:28 Son Dakika: Thodex'in firari CEO'su Faruk Fatih Özer için iddianame hazırlandı! 40 bin 562 yıla kadar hapsi isteniyor
17:24 İsimler tek tek belli oluyor! Abdurrahim Albayrak'ın Galatasaray başkanlığına aday olduğu doğrulandı
17:18 Çernobil'i ele geçiren Rus askeri radyasyondan zehirlendi
17:11 Kim Kardashian bir türlü durulmuyor! Soyunma odasından iç çamaşırlı paylaşım yaptı
16:58 Rusya Devlet Başkanı Putin uyarıda bulundu: Rubleyle ödeme yapılmazsa Rus gazı sözleşmeleri durdurulacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2022 18:46:29. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haber! Tunus'ta Terörle Mücadele Şubesi 30 milletvekilini ifadeye çağırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement