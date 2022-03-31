Son dakika haber! Tunus'ta Terörle Mücadele Şubesi 30 milletvekilini ifadeye çağırdı - Son Dakika

Tunus Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi, 30 milletvekilinin İçişleri Bakanlığına bağlı Terörle Mücadele Şubesi tarafından sebep gösterilmeksizin ifade vermeye çağrıldığını duyurdu.

Katar merkezli Al Jazeera haber kanalına konuşan Gannuşi, Cumhurbaşkanı Kays Said'in dün Temsilciler Meclisini feshettiğini açıklamasının ardından 30 milletvekilinin ifadeye çağrılmasını "tehlikeli" bir adım olarak nitelendirdi.

Parlamentonun feshedilmesi kararını da reddettiğini vurgulayan Gannuşi, ulusal diyalog çağrısında bulundu.

Nahda Hareketi Sözcüsü İmad el-Hamiri de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığına bağlı Terörle Mücadele Şubesine ifade vermeye çağrıldığını belirtti.

Hamiri, "Halk tarafından seçilmiş milletvekilleri olarak Anayasa'ya bağlı kalma, kanunları ihlal etmeme çağrısı yaptığımız, demokratik sürecin geri gelmesi amacıyla çaba sarf ettiğimiz için bu muameleyi görüyoruz." dedi.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, dün, 25 Temmuz 2021'de çalışmalarını askıya aldığı Temsilciler Meclisini feshettiğini duyurmuştu.

Çevrim içi yapılan Meclis oturumunu yasa dışı olarak değerlendiren Said, parlamenterleri başarısız bir "darbe girişiminde" bulunmakla suçlamıştı.

Tunus'ta siyasi kriz

Cumhurbaşkanı Said'in Meclis'i askıya alan ve milletvekili dokunulmazlıklarını kaldıran 25 Temmuz 2021'deki olağanüstü kararlarının ardından Tunus'ta bir tür "istisnai durum" oluştu.

Said, 22 Eylül 2021'de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendine bağladı.

Ülkedeki bazı kesimler Said'in kararlarını "darbe" olarak nitelendiriyor ve Tunus'un demokrasiden uzaklaştığını savunuyor.