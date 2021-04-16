Son dakika haber! Tunus'ta zor ekonomik koşullar ramazan torbalarını hafifletti - Son Dakika

Son dakika haber! Tunus'ta zor ekonomik koşullar ramazan torbalarını hafifletti

16.04.2021 12:15
Son dakika haber! Tunus'ta zor ekonomik koşullar ramazan torbalarını hafifletti, System.String[]

Son dakika haber... Dünyanın dört bir yanında olduğu gibi Tunus'ta da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) esnafın ve vatandaşın hayat koşullarını olumsuz etkiliyor.

Dünyanın dört bir yanında olduğu gibi Tunus'ta da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) esnafın ve vatandaşın hayat koşullarını olumsuz etkiliyor.

Ramazan alışverişinin uğrak yeri olan başkentteki Eski Şehir'in Bab'el Bahr Kapısı yakınında yer alan Gille Çarşısı, ev eşyaları satan dükkanlar, manav tezgahları, kasap, şarküteri ve balık pazarıyla öne çıkıyor.

Geniş ürün yelpazesiyle Tunusluların ihtiyaç duyduğu her şeyi bulabildiği Çarşı, ramazan ayının ilk günlerinde hareketleniyor.

Alışveriş için Çarşı'da bulunan Tunuslular hayat pahalılığı ve zorlu ekonomik koşullarla ürünlere sadece bakabilmekten şikayet ediyor.

Gille Çarşısı'ndaki bir kasapta çalışan Rahma, AA muhabirine ramazan ayıyla birlikte ürünlere zam yapmadıklarını söyledi. Rahma, yüksek talebin bazı ürünlerin fiyatına yansıdığını ancak ilerleyen günlerde bunun da düzeleceğini savundu.

Vatandaş Muhammed Yasin ise hayat şartlarının zorlaşmasının sorumlusunun Tunuslu siyasetçiler olduğunu dile getirdi.

Torunuyla tezgahları gezen Tunuslu Muhammed, "Ramazan tüm Tunuslular için sevgili bir aydır. Evlerde geniş aileler toplanır ama salgının doğurduğu koşullar ve bu fiyatlar karşısında büyük sofralar artık neredeyse imkansız." diye konuştu.

İsmini vermek istemeyen bir esnaf da salgın nedeniyle insanların işlerini kaybettiğini ve pazarda dolaşan kişi sayısının çok ancak alışveriş yapanın az olduğunu söyleyerek, "Halkın dayanacak gücü kalmadı." ifadesini kullandı.

Tunus'un salgın ve siyasetle zorlaşan ekonomik şartları

Arap Baharı sürecinde elde ettiği demokrasi, temel hak ve özgürlükler alanındaki başarılarıyla "devrimlerin son kalesi" şeklinde tanımlanan Tunus, ekonomi alanında aynı başarıyı sergileyemedi.

Kuzey Afrika'nın emekleyen demokrasisi, dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınının yol açtığı ekonomik fırtınaya zaten mali olarak güçsüz olduğu bir dönemde yakalandı.

Tunus ekonomisi 2020 yılını yüzde 8,8 daralmayla kapatırken, ülkede doğrudan yabancı yatırım dörtte bir oranında düştü. Bunun üstüne temel döviz girdisi ve ülke için istihdam kaynağı turizm gelirlerinde yüzde 60'ın üzerinde düşüş kaydedildi.

Tunus sokakları, Kovid-19 salgınının da ağırlaştırdığı sosyoekonomik koşullar karşısında son aylarda ülke genelinde farklı sektörlerin hayat şartlarını protesto ettiği toplumsal olaylarda gözle görülür bir artışa tanık oluyor.

Bunun üstüne Tunus'ta, gerek devrimden sonra gerekse Ekim 2019'da gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinin ardından siyasette uzunca bir süredir istikrar sağlanamadı. Tunus devrimden bugüne son on yılda 10'dan fazla hükümet eskitti.

Son seçimlerden bu yana üçüncü hükümetin Başbakanı Hişam el-Meşişi ve Cumhurbaşkanı Kays Said arasında yaklaşık iki aydır devam eden siyasi düğüm ülke gündemini meşgul ediyor.

Cumhurbaşkanı Said, Başbakan Meşişi'nin Meclisten güvenoyu alan kabine revizyonunun anayasal olmadığını savunuyor.

Konuyu çözme yetisine sahip 2014 Anayasası'nın öngördüğü Anayasa Mahkemesinin henüz kurulamamış olması da krizi derinleştiriyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Tunus'ta zor ekonomik koşullar ramazan torbalarını hafifletti - Son Dakika


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