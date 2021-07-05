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Son dakika haber! Tunus'taki Nahda Hareketi: Ülkedeki mevcut sorunları aşmak için siyasi bir hükümet kurulmalı - Son Dakika

Son dakika haber! Tunus'taki Nahda Hareketi: Ülkedeki mevcut sorunları aşmak için siyasi bir hükümet kurulmalı

05.07.2021 18:00
Son dakika haber! Tunus'taki Nahda Hareketi: Ülkedeki mevcut sorunları aşmak için siyasi bir hükümet kurulmalı, System.String[]

Son dakika haber... Tunus'taki Nahda Hareketi, "ülkedeki mevcut sorunları aşmak ve halkın karşısında sorumluluklarını üstlenmek için" yeni bir siyasi hükümet kurulması çağrısında bulundu.

Tunus'taki Nahda Hareketi, "ülkedeki mevcut sorunları aşmak ve halkın karşısında sorumluluklarını üstlenmek için" yeni bir siyasi hükümet kurulması çağrısında bulundu.

Tunus Meclisi'nde 53 milletvekiliyle temsil edilen parlamentonun birinci partisi Nahda Hareketi'nin karar alma mekanizması Şura Konseyi, iki günlük toplantının ardından ülkedeki meselelere ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "Ülkedeki mevcut sorunları aşmak ve halkın karşısında sorumluluklarını üstlenmek için siyasi bir hükümet kurulmalı. Tartışmalı konuların düşmanlık ve gerilim olmaksızın ulusal semboller, devlet kurumları ve bir arada yaşama kültürü esasında toplanarak masaya yatırılması gerekiyor." ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca açıklamada, ülkedeki yargının zirvesi konumundaki 2014 Anayasası'nda kurulması öngörülen ancak Meclis'teki çekişmeler nedeniyle hala üye seçimi tamamlanamayan Anayasa Mahkemesi'nin kurulması gerekliliğine de işaret edildi.

Tunus'ta siyasi istikrarsızlık

Tunus'ta 6 Ekim 2019'da gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinin ardından siyasette uzun süredir istikrar sağlanamadı.

Son seçimlerden bu yana kurulan üçüncü hükümetin Başbakanı Hişam el-Meşişi ile Cumhurbaşkanı Kays Said arasında devam eden siyasi kriz ülke gündemini meşgul ediyor.

Cumhurbaşkanı Said, Başbakan Meşişi'nin Meclis'ten güvenoyu alan kabine revizyonunun anayasal olmadığını savunuyor ve yeni bakanlara Anayasa yemini etmeleri için davette bulunmayı reddediyor.

Öte yandan, mesleki kariyeri Anayasa Hukuk Profesörü Said, Anayasa Mahkemesi'nin üyelerinin seçimiyle ilgili Meclis'in onayladığı yasa değişikliğini Anayasa'ya aykırı olduğu gerekçesiyle reddetmişti. Anayasa Mahkemesi'nin henüz kurulamamış olması devlet erkleri arasındaki bu krizin aşılmasını zorlaştırıyor.

Tunus yasalarına göre, bir sonraki genel ve cumhurbaşkanlığı seçimleri Ekim 2024'te yapılacak.

Anayasa Mahkemesi, Anayasa, Hükümet, Tunus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Tunus'taki Nahda Hareketi: Ülkedeki mevcut sorunları aşmak için siyasi bir hükümet kurulmalı - Son Dakika


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