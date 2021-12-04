Son dakika haber! Tunus'tan Afrika Birliği'ne "terörle mücadele için uzman bir ekip oluşturma" önerisi - Son Dakika

Tunus, terörle mücadele için Afrika Birliği (AfB) Barış ve Güvenlik Konseyi bünyesinde uzman bir ekibin oluşturulması önerisinde bulundu.

Tunus Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, terör gruplarının yeni teknolojiyi enformasyon ve iletişim amaçlarıyla kullanmasına karşı siber güvenliğin artırılması gerektiğine dikkat çekildi.

AfB Barış ve Güvenlik Konseyi bünyesinde terörle mücadele için uzmanlardan oluşacak bir ekibin oluşturulması önerisinin yer aldığı açıklama, Tunus Dışişleri Bakanı Osman el-Cerendi'nin, Cezayir'in Vahran kentinde düzenlenen "AfB'nin 8. Barış ve Güvenlik Üst Düzey Toplantısı"na katılmasının ardından yapıldı.

Cerendi, toplantıda Afrika ülkelerinin, terör gruplarının faaliyetlerini sürdürmesi ve kendilerini modern teknolojik koşullara uyarlayacak kadar etkinliklerini finanse edebilme gücüne sahip olmalarına karşı çok boyutlu ulusal stratejik plan yapması gerektiğini ifade etti.

AfB bünyesinde 2002'de kurulan Barış ve Güvenlik Konseyi, Birliğin kararları doğrultusunda Afrika'nın çeşitli bölgelerinde güvenlik görevleri üstleniyor.

Konseyde üç yılda bir değişen 5 ve iki yılda bir değişen 10 olmak üzere 15 AfB ülkesi yer alıyor.