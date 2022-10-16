Son dakika haber: Tunus: Ülkeden yasa dışı yollarla çıkmaya çalışan 4 terörist yakalandı - Son Dakika
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Son dakika haber: Tunus: Ülkeden yasa dışı yollarla çıkmaya çalışan 4 terörist yakalandı

16.10.2022 15:44
Son dakika haber: Tunus: Ülkeden yasa dışı yollarla çıkmaya çalışan 4 terörist yakalandı

Son dakika haberlerine göre Tunus'ta, ülkeden yasa dışı yollarla ayrılmaya çalışan 4 teröristin yakalandığı bildirildi.

Tunus'ta, ülkeden yasa dışı yollarla ayrılmaya çalışan 4 teröristin yakalandığı bildirildi.

Tunus İçişleri Bakanlığı, "terör unsurlarına" yönelik operasyonlara ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, Tunus güvenlik güçleri tarafından yapılan operasyonlar sonucunda, ülkenin kuzey kıyılarında yer alan Binzert kentinde, deniz yoluyla ülkeden kaçmaya çalışan 4 teröristin yakalandığı aktarıldı.

Yakalanan kişilerin "tekfirci" gruplar ile bağlantılı oldukları belirtilen açıklamada, teröristlerin hangi örgüte mensup olduğu bilgisine yer verilmedi.

Açıklamada, yakalananlardan biri hakkında 14 yıllık hapis cezası bulunduğu kaydedildi.

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Kaynak: AA

İçişleri Bakanlığı, Tunus, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Tunus: Ülkeden yasa dışı yollarla çıkmaya çalışan 4 terörist yakalandı - Son Dakika

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