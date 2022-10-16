Yakalanan kişilerin "tekfirci" gruplar ile bağlantılı oldukları belirtilen açıklamada, teröristlerin hangi örgüte mensup olduğu bilgisine yer verilmedi.

Kaynak: AA

İçişleri Bakanlığı, Tunus, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber: Tunus: Ülkeden yasa dışı yollarla çıkmaya çalışan 4 terörist yakalandı - Son Dakika

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