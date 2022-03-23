Son dakika haber... Tunus'un Kayravan kentinde sel meydana geldi - Son Dakika

Tunus'un Kayravan kentinde cumartesiden bu yana etkili olan şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen selde, sulara kapılan yaşlı bir kişinin arandığı bildirildi.

Kayravan Sivil Savunma Müdürü Eymen el-Cevadi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, görgü tanıklarından alınan bilgiye göre sele kapılan yaşlı bir kişinin aranmasına devam edildiğini söyledi.

Kentin kuzeyindeki Sebiha bölgesinde mahsur kalan bir aileden 4 kişinin kurtarıldığını dile getiren Cevadi, selden etkilenen bölgelerde botlarla insanlara ulaşıldığını ve birçok konuttan suların boşaltıldığını kaydetti.

Öte yandan Kayravan Valisi Muhammed Burgiba konuya ilişkin açıklamasında, hasarın büyük olmadığını ancak kuraklığın ardından 2 milyon metreküpe yakın düşen yağmurun ardından Sebiha Barajı'nda su miktarının 12 milyon metreküpe yükseldiğini ifade etti.