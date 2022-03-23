Son dakika haber... Tunus'un Kayravan kentinde sel meydana geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber... Tunus'un Kayravan kentinde sel meydana geldi

23.03.2022 01:21
Son dakika haber... Tunus'un Kayravan kentinde sel meydana geldi

Son dakika habere göre Tunus'un Kayravan kentinde cumartesiden bu yana etkili olan şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen selde, sulara kapılan yaşlı bir kişinin arandığı bildirildi.

Tunus'un Kayravan kentinde cumartesiden bu yana etkili olan şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen selde, sulara kapılan yaşlı bir kişinin arandığı bildirildi.

Kayravan Sivil Savunma Müdürü Eymen el-Cevadi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, görgü tanıklarından alınan bilgiye göre sele kapılan yaşlı bir kişinin aranmasına devam edildiğini söyledi.

Kentin kuzeyindeki Sebiha bölgesinde mahsur kalan bir aileden 4 kişinin kurtarıldığını dile getiren Cevadi, selden etkilenen bölgelerde botlarla insanlara ulaşıldığını ve birçok konuttan suların boşaltıldığını kaydetti.

Öte yandan Kayravan Valisi Muhammed Burgiba konuya ilişkin açıklamasında, hasarın büyük olmadığını ancak kuraklığın ardından 2 milyon metreküpe yakın düşen yağmurun ardından Sebiha Barajı'nda su miktarının 12 milyon metreküpe yükseldiğini ifade etti.

YORUMLAR
500
Tunus Devlet Televizyonu çalışanları oturma eylemi düzenledi Tunus Devlet Televizyonu çalışanları oturma eylemi düzenledi BM Özel Temsilcisi, Libya Devlet Yüksek Konseyi komisyonuyla istişarelere başladı BM Özel Temsilcisi, Libya Devlet Yüksek Konseyi komisyonuyla istişarelere başladı

Tunus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Tunus'un Kayravan kentinde sel meydana geldi - Son Dakika


Son Dakika
01:00 Motorinin litre fiyatına 1 lira 59 kuruş, benzine ise 1 lira 68 kuruş zam geldi
00:38 ABD, Rusya-Ukrayna savaşının kolay ve hızlı bitmeyeceğini açıkladı
23:57 "Dershaneye gidiyorum" diye evden ayrılan 17 yaşındaki genç kız intihar etti
23:54 Berber dükkanında saldırıya uğrayan iki arkadaştan biri hayatını kaybederken, diğeri yaralandı
23:46 Eczacıbaşı Dynavit, Allianz MTV Stuttgart'u deplasmanda 3-1 yenerek şampiyon oldu
23:20 Cinsel istismar suçundan 45 ay cezaevinde yattı! DNA testi sonucuyla gerçek anlaşıldı
23:02 33 yıl sonra ailesine kavuşan Vedat Alexander Schlienbecker hikayesi gündem oldu! Müge Anlı Alman basınında yer aldı
22:57 Buket Aydın, konuğu Cemal Enginyurt'un Tansu Çiller sorusuna verdiği yanıtla kahkahaya boğuldu
22:50 Dünya alarmda! Rusya'dan korkutan açıklama: Putin, tehdit halinde nükleer silahlara başvurabilir
22:17 Lütfü Savaş'tan Suriyelilerle ilgili çok konuşulacak yeni açıklamalar: Onlardan 35-40 yıl öndeyiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2022 01:27:45. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haber... Tunus'un Kayravan kentinde sel meydana geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement