Son dakika haber | Tunus ve Lübnan'da Kovid-19 kaynaklı ölümler arttı

Son dakika haberine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Tunus'ta 52, Lübnan'da 54 kişi hayatını kaybetti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Tunus'ta 52, Lübnan'da 54 kişi hayatını kaybetti. Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, salgında 52 kişinin daha hayatını kaybettiği, 910 yeni vaka tespit edildiği bildirildi. Açıklamada, salgından ölenlerin sayısının 7 bin 214'e, vaka sayısının 217 bin 86'ya, iyileşenlerin sayısının da 173 bin 862'ye yükseldiği kaydedildi. Lübnan Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19'dan 54 kişi yaşamını yitirdi, 2 bin 81 kişi koronavirüse yakalandı. Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 616'ya, vaka sayısı 319 bin 917'ye, sağlığına kavuşanların sayısı da 206 bin 523'e yükseldi.

Lübnan, Tunus, Güncel, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Son dakika haber | Tunus ve Lübnan'da Kovid-19 kaynaklı ölümler arttı - Son Dakika

Son Dakika

Akşener'in Aytun Çıray'ı başdanışmanı olarak atamasına Müsavat Dervişoğlu'ndan tepki: O makam, o kişiye az gelir

Kaan Demirdağ ile evlenen Aslışah Alkoçlar, Instagram'daki adını değiştirdi

Ümitcan Uygun ve ailesi tarafından tehdit edilen Müge Anlı: Ben koruma ile gezmem

Mahir Ünal: 'Bizi mahvettiniz' diyen çiftçinin cebinde iPhone 6 var, internet paketi de var

Milyoner'de 'omurilik sarımsağı' yanıtı ile alay konusu olan doktor kendisini savundu

Trabzon'da yaralama ihbarına giden jandarma, temizlikçiye zorla fuhuş yaptırıldığını belirledi

Yılın sansasyonel ikilisi Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'tan romantik poz

Kayınbiraderi tarafından öldürülen kadın, bir gün önce ekmek yapmaya giderken görüntülenmiş