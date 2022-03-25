Son dakika haber... TÜPRAŞ'ta yangın: 4 işçi yaralandı - Son Dakika
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Son dakika haber... TÜPRAŞ'ta yangın: 4 işçi yaralandı

25.03.2022 08:53

Son dakika gündem haberi: Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bulunan TÜPRAŞ tesislerinde tankta parlama meydana geldi.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bulunan TÜPRAŞ tesislerinde tankta parlama meydana geldi. Olayda 4 işçi yaralandı.

Olay, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bulunan TÜPRAŞ tesislerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz öğrenilemeyen bir sebepten dolayı dolum tankında parlama meydana geldi. C.K, U.Y, İ.K ve S.K adlı 4 işçi, vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yaralanan 4 işçi ise olay yerinde yapılan ilk kontrollerinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan C.K. yanık ünitesine alındı. Diğer yaralılar ise tedavilerinin ardından müşahade altına alındı. Yaralıların hayati tehlikeleri olmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

(İHA)

Son dakika haber... TÜPRAŞ'ta yangın: 4 işçi yaralandı
Son dakika haber... TÜPRAŞ'ta yangın: 4 işçi yaralandı
Son dakika haber... TÜPRAŞ'ta yangın: 4 işçi yaralandı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... TÜPRAŞ'ta yangın: 4 işçi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... TÜPRAŞ'ta yangın: 4 işçi yaralandı - Son Dakika
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