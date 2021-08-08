İzmir 'in Kemalpaşa ilçesinde 6 kişinin yaşamını yitirdiği 11 kişinin de yaralandığı kazazedelerin ziyaret ettiği Hacı baba türbesinin bulunduğu Hacıbaba Mahallesi Muhtarı Ali Ercan Özer (61), "Acımız büyük, Bergama 'dan Hacıbaba Türbesi'ne ziyarete gelmişlerdi. Düzenli olarak buraya gelirlerdi. Adaklarını adarlardı. Bugün de adaklarını adadılar. Köyde de tanınan insanlardı. Çok üzgünüz" dedi.

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