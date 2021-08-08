Son dakika haber! Türbe ziyaretinden dönen kafile kaza yaptı: 8 ölü, 11 yaralı (4) - Son Dakika

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kemalpaşa'da meydana gelen kazada 8 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti. Köşger, "Malesef bu kazada vefat eden vatandaşlarımızın sayısı 8'e çıkmıştır. Tekrardan ölenlere Allah'tan rahmet yakınlarına sabır ve metanet diliyorum" ifadelerini kullandı.

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