Son dakika haber | GAZİANTEP'TE FETÖ OPERASYONU 9 GÖZALTI - Son Dakika
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Son dakika haber | GAZİANTEP'TE FETÖ OPERASYONU 9 GÖZALTI

18.10.2022 16:59

Son dakika haberi... Gaziantep'te, polis ekiplerinin FETÖPDY'ye yönelik operasyonunda, örgüte finans desteği sağladığı belirlenen 9 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te, polis ekiplerinin FETÖPDY'ye yönelik operasyonunda, örgüte finans desteği sağladığı belirlenen 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; FETÖPDY silahlı terör örgütünden tutuklu, hükümlü veya adli işlem gören örgüt üyelerine veya birinci derece yakınlarına düzenli şekilde aylık para yatırıldığını belirledi. Ekiplerin yaptığı araştırma sonunda terör örgütüne finans sağladıkları tespit edilen 9 şüphelinin yakalanması için sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 9 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerinde yapılan aramalarda; 464 bin TL, 1 adet 1 dolar, 2 av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca, 187 fişek ile çok sayıda doküman ve dijital materyaller ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin, emniyette sorgulanmalarına başlandı. (DHA)

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Kaynak: DHA

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber | GAZİANTEP'TE FETÖ OPERASYONU 9 GÖZALTI - Son Dakika

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