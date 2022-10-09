Son dakika haber! Turgutlu'da başpehlivanlık mücadelesini Menderes Saltık kazandı - Son Dakika
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Son dakika haber! Turgutlu'da başpehlivanlık mücadelesini Menderes Saltık kazandı

09.10.2022 09:10
Son dakika haber! Turgutlu'da başpehlivanlık mücadelesini Menderes Saltık kazandı

Son dakika haberine göre Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 3'üncü düzenlenen Turgutlu Yörük Mehmet Yağlı Güreşleri'nde Menderes Saltık birinci oldu.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 3'üncü düzenlenen Turgutlu Yörük Mehmet Yağlı Güreşleri'nde Menderes Saltık birinci oldu.

Turgutlu Belediyesince Irlamaz Rekreasyon Alanında gerçekleştirilen organizasyona, güreşseverler ilgi gösterdi.

Cengizhan Şimşek, Ali Gürbüz, İsmail Balaban, İsmail Koç, Orhan Okulu, Recep Kara ve Menderes Saltık'ın da yer aldığı güreşlerde 54 başpehlivan mücadele etti.

Finalde Serhat Gökmen'i yenen Menderes Saltık, kupa ve madalyasını Kaymakam Selami Kapankaya ile Belediye Başkanı Çetin Akın'dan aldı.

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Kaynak: AA

Turgutlu, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Turgutlu'da başpehlivanlık mücadelesini Menderes Saltık kazandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Son dakika haber! Turgutlu'da başpehlivanlık mücadelesini Menderes Saltık kazandı - Son Dakika
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