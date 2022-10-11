Son dakika haber! Turgutlu'da trafik kazası: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü 1 kişi de ağır yaralandı.

Kaza, Manisa'nın Turgutlu ilçesi Musacalı Mahallesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çampınar Mahallesi yönünden Urganlı Mahallesi istikametine giden Y.S. (40) idaresindeki 45 UA 499 plakalı kamyonet, Turgutlu yönünden Musacalı Mahallesi yönüne giden Ferdi Badan idaresindeki 45 ZC 0622 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kazada Y.S. idaresindeki kamyonet yolun kenarında bulunan sulama kanalına uçarken, motosiklet ise çarpmanın şiddetiyle yola savruldu.

Kazanın ardından vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine acil servis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemede motosiklet sürücüsü Ferdi Badan'ın hayatını kaybettiği tespit edilirken, motosiklette yolcu olarak bulunan babası Devran Badan'ın (72) ağır şekilde yaralandığı bildirildi. İlk müdahalenin ardından Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan Devran Badan'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza sonrası hayatını kaybeden Ferdi Badan'ın ailesi olay yerine araçlarla gelerek gözyaşı döktü. 3 çocuk sahibi olduğu öğrenilen Ferdi Badan'ın cenazesi yapılan incelemenin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - MANİSA