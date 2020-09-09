Son dakika haber! Turgutluspor'da 2 imza daha - Son Dakika

Son dakika haber! Turgutluspor'da 2 imza daha

Son dakika haberleri... MİSLİ.com 2. Lig'e 5 yıl aradan sonra döneceği yeni sezon öncesi transfer harekatını sürdüren Turgutluspor, 23 yaşındaki sol bek Yusuf Acer'i kadrosuna dahil ederken kaleci Fatih'le de 3 yıllığına nikah tazeledi.

Son dakika haber! Turgutluspor'da 2 imza daha, System.String[]

MİSLİ.com 2. Lig'e 5 yıl aradan sonra döneceği yeni sezon öncesi transfer harekatını sürdüren Turgutluspor, 23 yaşındaki sol bek Yusuf Acer'i kadrosuna dahil ederken kaleci Fatih'le de 3 yıllığına nikah tazeledi. Altınordu'da profesyonel olan Yusuf, geçen sezonun ilk yarısını Süper Lig'de Çaykur Rizespor, ikinci yarısını ise kiralık olarak 1. Lig'den Süper Lig'e çıkan BŞB Erzurumspor'da geçirdi. Daha önce performansıyla birçok Süper Lig kulübünün listesinde olup sakatlığı nedeniyle geçen sezon 5 kez forma giyen oyuncu, Irlamaz Tesisleri'ndeki kulüp binasında, Belediye Başkanı Çetin Akın ve Kulüp Başkanı Taner Kestaneci'nin de katılımıyla düzenlenen imza töreninde 1 yıllık sözleşmeyi imzaladı.

Turgutluspor'a başarılı olmak için geldiğini söyleyen Yusuf Acer, takımı hak ettiği yerlere getirmek için mücadele vereceklerini belirtti. Genç oyuncuya başarılar dileyen Belediye Başkanı Akın da Turgutluspor'un sezona hazır ve güçlü bir şekilde gireceğine inandığını, Kulüp Başkanı Taner Kestaneci ile birlikte Turgutlululara yakışır bir takım kurmak için çalıştıklarını söyledi. Kırmızı-siyahlılarda geçen sezon 3. Lig'de Play-Off şampiyonluğu yaşayan kadronun en önemli isimlerinden olan 24 yaşındaki kaleci Fatih, finalde seri penaltı atışlarında takımının kupayı almasına büyük katkı sağlamıştı.


- Turgutlu

Turgutluspor, Fatih, Acer, E 5, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2020 13:24 - Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Son dakika haber! Turgutluspor'da 2 imza daha - Son Dakika Spor

YORUMLAR

Son Dakika

Mide bulandıran olay! 86 yaşındaki kadına tarlada tecavüz etti Phil Foden ve Mason Greenwood'un otele kadın getirmek için bir personele para verdiği ortaya çıktı Son Dakika: MİT mensuplarının ifşa edilmesi davasında tutuklu gazeteciler hakkında karar verildi Para koleksiyoncusu, dövizin yükselişine tepkisini doların turşusunu kurarak verdi Son Dakika: Türkiye'de 9 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 55 kişi vefat etti, 1673 yeni vaka tespit edildi Araştırmacılar, koronavirüsün uzun süreli 15 belirtisini sıraladı Beşiktaşlı taraftarların "Come to Beşiktaş" çağrısı yaptığı Mario Mandzukic, Instagram hesabını yoruma kapattı Beşiktaş'ın eski oyuncusu Mohamed Elneny, Galatasaray'a önerildi Tesisatçı, indirim talep eden müşterisini 12 yerinden bıçaklayarak öldürdü Malatya'da Vali ve Belediye Başkanı, vatandaşları SMS ile uyardı: 15 gün boyunca dışarı çıkmayın Fenerbahçe'nin teklif yapmayacağı Eran Zahavi, Bundesliga 2 ekibi Hannover'i değerlendirmeye aldı Son Dakika: Çağlayan Adliyesi önünde silahlı çatışma! İşte olay yerinden ilk görüntüler 9 yaşındaki oğlunun gözleri önünde eşini katleden öğretmen, 4. kattan atlayarak intihar etti Stoper transfer etmek isteyen Lazio, Ozan Kabak'ı gündemine aldı Kilosu 30 bin liradan satılan 'mucize bitki' safranın ekimi başladı
Maske takmadığı için ceza yiyen vatandaştan Maske takmadığı için ceza yiyen vatandaştan "pes" dedirten sözler: Param var cezayı öderim         
16:22
İktidar hayaliyle yola çıkan İnce'ye yakınındaki isimlerden biri olan Tanju Özcan sırt döndü İktidar hayaliyle yola çıkan İnce'ye yakınındaki isimlerden biri olan Tanju Özcan sırt döndü         
16:10
Uzman çavuş, sokak ortasında kafasına ateş ederek yaşamına son verdi Uzman çavuş, sokak ortasında kafasına ateş ederek yaşamına son verdi         
16:07
Plajda aşka gelen Billur Kalkavan, genç sevgilisiyle sarmaş dolaş pozlar verdi Plajda aşka gelen Billur Kalkavan, genç sevgilisiyle sarmaş dolaş pozlar verdi         
16:02
Sahte şeyhin istismarına uğrayan küçük kız çocuğu, yaşadığı dehşeti tüm detaylarıyla anlattı Sahte şeyhin istismarına uğrayan küçük kız çocuğu, yaşadığı dehşeti tüm detaylarıyla anlattı         
15:31
Son Dakika: Galatasaray'la yollarını ayıran Adem Büyük, Yeni Malatyaspor ile sözleşme imzaladı Son Dakika: Galatasaray'la yollarını ayıran Adem Büyük, Yeni Malatyaspor ile sözleşme imzaladı         
15:16
Yunanistan'dan gerilimi artıran adım! Ağır silahlı Zodyak botlarıyla Meis Adası'nda devriye atıyor Yunanistan'dan gerilimi artıran adım! Ağır silahlı Zodyak botlarıyla Meis Adası'nda devriye atıyor         
15:08
Türkiye'nin ünlü ilan sitesi üzerinden akılalmaz dolandırıcılık! Aldığı kaparonun üzerine yattı Türkiye'nin ünlü ilan sitesi üzerinden akılalmaz dolandırıcılık! Aldığı kaparonun üzerine yattı         
15:08
Parti yapan komşularını uyaran doktor darbedildi Parti yapan komşularını uyaran doktor darbedildi         
15:04
Özge Ulusoy'un yıllar önce bir filmde şeytan rolünü oynadığı görüntüler ortaya çıktı Özge Ulusoy'un yıllar önce bir filmde şeytan rolünü oynadığı görüntüler ortaya çıktı         
14:57
Aston Villa, Ollie Watkins'i kulüp rekoru kırarak kadrosuna kattı Aston Villa, Ollie Watkins'i kulüp rekoru kırarak kadrosuna kattı         
14:31
İnternetten tanışıp nişanlandığı kişi, üniversiteli Şeyda'nın hayatını kararttı İnternetten tanışıp nişanlandığı kişi, üniversiteli Şeyda'nın hayatını kararttı         
14:01
Yaprak Dökümü'nün Ayşe'si Şebnem Ceceli'nin yeni halini görenler tanıyamadı Yaprak Dökümü'nün Ayşe'si Şebnem Ceceli'nin yeni halini görenler tanıyamadı         
13:57
Kahvaltı polemiğinde Demirtaş'tan Akşener'e yanıt geldi: İyi niyetimi ortaya koydum Kahvaltı polemiğinde Demirtaş'tan Akşener'e yanıt geldi: İyi niyetimi ortaya koydum         
12:53
İddialı olduğu oyunu kaybeden Faik Öztürk, yenilginin acısını tavladan çıkarttı İddialı olduğu oyunu kaybeden Faik Öztürk, yenilginin acısını tavladan çıkarttı         
12:29
Kim Kardashian, 14 yıllık TV programını sona erdirdiğini duyurdu Kim Kardashian, 14 yıllık TV programını sona erdirdiğini duyurdu         
12:28
Eski Süper Lig futbolcusu, silah kaçakçılığından tutuklandı Eski Süper Lig futbolcusu, silah kaçakçılığından tutuklandı         
12:22
Başıboş köpekler işe giden genç kadını parçalıyordu! Saldırı anı kamerada Başıboş köpekler işe giden genç kadını parçalıyordu! Saldırı anı kamerada         
12:15
Aleyna Çakır'ı öldürdüğü iddia edilen Ümitcan Uygun'un ifadesini duyan acılı aile sinir krizi geçirdi Aleyna Çakır'ı öldürdüğü iddia edilen Ümitcan Uygun'un ifadesini duyan acılı aile sinir krizi geçirdi         
11:57
İstanbul metrosunda mide bulandıran olay! Genç kadının fotoğraflarını çeken şahıs yakalandı İstanbul metrosunda mide bulandıran olay! Genç kadının fotoğraflarını çeken şahıs yakalandı         
11:56
Cristiano Ronaldo, 9,7 milyon TL değerinde reklam anlaşması imzaladı Cristiano Ronaldo, 9,7 milyon TL değerinde reklam anlaşması imzaladı         
11:35
Eski futbolcu Selçuk Şahin, havluyla eşinin denizden çıkmasını beklerken kameralara yakalandı Eski futbolcu Selçuk Şahin, havluyla eşinin denizden çıkmasını beklerken kameralara yakalandı         
10:38
Justin Bieber'ın kirli tırnakları görenlerin midesini kaldırdı Justin Bieber'ın kirli tırnakları görenlerin midesini kaldırdı         
10:27
Karnında bebeğiyle öldürülen talihsiz kadın Karnında bebeğiyle öldürülen talihsiz kadın "Çocuk kimden?" kavgasına kurban gitmiş         
10:25
Zimmet operasyonunda tutuklanan memurun mal varlığı dudak uçuklattı Zimmet operasyonunda tutuklanan memurun mal varlığı dudak uçuklattı         
10:17
Kerem Bürsin, Hande Erçel'in milyonlarca beğeni alan fotoğrafını kıskandı: Aynısını ben de yapacağım Kerem Bürsin, Hande Erçel'in milyonlarca beğeni alan fotoğrafını kıskandı: Aynısını ben de yapacağım         
09:43
Fenerbahçe Bankalar Birliği ile anlaştı! Harcama limiti 400 milyon TL'ye yükselecek Fenerbahçe Bankalar Birliği ile anlaştı! Harcama limiti 400 milyon TL'ye yükselecek         
09:40
İbrahim Tatlıses'in çocuk pişmanlığı: Keşke 7 tane yapmasaydım İbrahim Tatlıses'in çocuk pişmanlığı: Keşke 7 tane yapmasaydım         
08:33
Takside unuttuğu 1 milyon lira değerindeki altını kendisine ulaştıran şoförü boş çevirmedi Takside unuttuğu 1 milyon lira değerindeki altını kendisine ulaştıran şoförü boş çevirmedi         
08:15
Kılıçdaroğlu'na attığı kahkahayla tepki çeken Buket Aydın Kılıçdaroğlu'na attığı kahkahayla tepki çeken Buket Aydın "AK Partili misiniz?" sorusunu yanıtladı         
23:58
Çaykur Rizespor, Vedat Muriqi transferinden 2.6 milyon euro pay alacak Çaykur Rizespor, Vedat Muriqi transferinden 2.6 milyon euro pay alacak         
22:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2020 20:30:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber! Turgutluspor'da 2 imza daha - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei